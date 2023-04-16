Рисуя городами: художник из Кокшетау планирует войти в Книгу рекордов Гиннеса

Фото: Асель Турар/BaigeNews.kz

Художник из Кокшетау Виктор Кубрин мечтает войти в Книгу рекордов Гиннеса, создав выставку работ, где его соавторами станут тысячи казахстанцев. Каждый сможет оставить свой мазок, а автор соберёт все штрихи в абстрактную картину. Эксклюзивная коллекция, по замыслу автора, отправится путешествовать по художественным галереям мира, символизируя идею единства и дружбы под многонациональным шаныраком, передаёт BaigeNews.kz.

В Кокшетау проходит персональная выставка художника Виктора Кубрина "Звуки природы". Все представленные работы выполнены в жанре пейзажной живописи — "Утро в лесу", "Жайлау", "Бурабай", "Золотой лес", "Горный пейзаж", "Горная река", "Степь после дождя", "Зимний лес" и другие.

"Живо писать" — история создания коллекции в полной мере оправдала название жанра. Автор признался, что картины создавались быстро, стремительно, но после периода творческой "тишины".

"Не зря китайцы обозначают слово "кризис" двумя иероглифами, один из которых означает "возможность". Был какой-то ступор, творческий кризис после пандемии. Если честно, раньше я не знал, что такое бывает, думал, блажь, отговорки, лень. Стараясь спастись от этого коллапса, отправился в Зеренду, провёл там три месяца — гулял по лесу, купался. Утром туман, потом солнце, природа прекраснейшая, звуков сокровищница. К слову, отсюда название выставки. Помогло! Пришли вдохновение, новые идеи", — поделился художник.

Главная особенность живописи Кубрина — эффект объёмности и оригинального смешения цветовой палитры. Поэтому работы вызывают двойственные чувства: с одной стороны — лёгкая небрежность грубых мазков, с другой — чистота и естественность цвета даёт ощущение свежести и правдоподобности. И ты уже слышишь звук удара волны о скалистый ветер и зажмуриваешься от льющегося лучами солнца в утреннем лесу.

Работы отечественного живописца можно увидеть в местном Музее литературы и искусства.

"Раньше здесь был кинотеатр "Юность", с 11 часов здесь обычно начинались мультики. И я часто сбегал с уроков и, счастливый, усаживался на скамью… Очень любил это здание, для меня это был храм позитива, поэтому для меня важно, что сегодня я выставляюсь именно здесь", — признался Виктор Кубрин.

Виктор вспоминает, что рисовать полюбил еще малышом-дошкольником.

"Я ходил в детский сад "Звёздочка", он раньше располагался в здании, где сейчас находится детская художественная школа. Это, кстати, для меня символично. Помню свой первый конкурс рисунков. По правилам воспитатель выбирает лучшие работы, а их авторам разрешалось, в свою очередь, тоже выбрать "победителей" на свой вкус. По итогу лучшие вывешивались на стенде — родители приходят, гордятся. Я нарисовал цветы в вазе — самому понравилось, как получилось. Воспитательница тоже похвалила. Поворачиваюсь и, не вглядываясь, выбираю рисунок лучшего друга Олега. А там, оказывается, танки и ещё мазня всякая. Меня по попе и в угол. Вытираю слёзы кулаком — обидно: дали право выбора, а сами наказали", — смеётся собеседник.

Что ж, как говорится, обидеть художника может каждый… Но только не бабушка, для которой Витя был любимым внучком. Она жила на окраине города, этот район местные прозвали "хасеновскими коттеджами". Малыш, как завороженный, часами сидел у большого окна, наблюдая за молчаливой степью и железной дорогой с крикливыми паровозами. А в непогоду, затаив дыхание, — за громом и молнией.

В доме у бабушки висели два больших полотна — "Утро в сосновом лесу" Ивана Шишкина и "У омута" Исаака Левитана. Мальчик мог "залипнуть" на них на полдня. На первой вместе с художником чувствовал приближение утра, любовался солнцем, робко просвечивающим сквозь кроны деревьев, и играющими под присмотром мамы медвежатами. Вторая затягивала, как омут. Глядя на пасмурное небо, тучи и словно наступающий на тебя в сумерках лес, чувствовал беспокойство. Куда добрее были картинки на бархатных ковриках — деревенька, речка, гуси-лебеди.

"Не было гаджетов, как сейчас, да и телевизор смотрели лишь в определённые часы, — вспоминает живописец. — Может, поэтому так отчаянно хотелось рисовать — ласковые карикатуры с бабушки карандашом, жар-птиц с покрывал, горные пейзажи из окна поезда по пути в Воронеж, через Урал… Трое суток едешь, не отрывая глаз от волшебства за стеклом. Для меня вообще художник был, как для большинства советских детей — космонавт. Помню, работал в кинотеатре "Строитель" талантливый человек, рисовал анонсы на фильмы. На остановках висели его большие плакаты, после школы я подолгу задерживался около них, разбирая изображения по мазкам. Пытался разгадать, как это у него получается, что отступишь на несколько шагов назад — как 3D…".

После школы Виктор Кубрин поступает в колледж на слесаря-инструментальщика.

"Учиться не любил никогда. Училище недавно открылось, было пустое, я там два года занимался его оформлением. Взамен — возможность пропускать занятия, не сдавать сессии. В общем, ходил там как художник. Потом пытался забрать документы, перевестись на повара, у меня там брат двоюродный учился. Я завидовал, повезло же человеку: в группе много девушек, практику проводит на природе, в лагере готовит разные блюда. Не отпустили, но никаким слесарем я, разумеется, не стал", — с улыбкой отмечает собеседник.

Какое-то время Виктору Кубрину пришлось — по семейным обстоятельствам — пожить в России, и это сыграло большую роль в становлении его как художника. Виктор жил в городах Реж и Каменск-Уральск Свердловской области. Здесь он завёл полезные знакомства. К примеру, с местным художником и предпринимателем Виктором Ермолаевым, который в своё время учился в Московском архитектурном институте.

"Общение с ним придало мощный импульс моему творчеству. Спустя время я мог составить ему конкуренцию, пошли заказы. Так я за полгода написал три иконы для местных часовен, впоследствии их освятили. Для меня, 22-летнего парня, это дорогого стоило, это признание. Между делом бродил по российским Арбатам, жадно рассматривая картины сильных художников. Творческий процесс пошёл очень бурно. Я писал и развешивал дома свои картины, а люди приходили и раскупали", — вспоминает собеседник.

Но любовь "зрителя" — как американские горки. Сегодня ты на гребне волны и купаешься в симпатиях, а завтра чувствуешь себя никому не нужным и задумываешься, не самозванец ли.

"Как-то в Реже выставил с десяток картин в магазине, там продавали мебель, декор, хозяйственные товары. За две недели ни одной ни ушло, и я уже шёл забрать их. Иду, а сам думаю: как неловко. Не моё это, займусь, наверно, резьбой по дереву… Захожу, смотрю, а там ни одной работы нет: разобрали. Оказывается, заходил известный в этой местности художник. Посмотрев мои картины, похвалил, сказал, мол, Каринэ переплюнет. Каринэ – художница раскрученная, с мэрами ездила. Благодаря такой лестной его оценке, меня завалили заказами", — улыбается Виктор Кубрин.

Так, постепенно казахстанский паренёк занял здесь свою нишу. Среди ценителей его творчества можно было встретить цыганских баронов, администраторов банков, предпринимателей. Виктор стал выставляться в серьёзных магазинах, где продавали золото, антиквариат и декор. Картины быстро раскупались, а вскоре художник-самоучка получил интересное предложение поработать в Сочи. Виктор вернулся в Кокшетау сделать документы. Но всё сильно затянулось, и обрусевший было живописец так и остался на исторической родине.

Родной город встретил тепло, первую картину купили через 15 минут после открытия выставки. Вторую забрал областной акимат, предложив сотрудничать — писать местные пейзажи. Живописные полотна потом вручались в качестве подарков гостям региона. Так, работы Виктора Кубрина сегодня есть у иностранных послов, политиков, артистов. Например, тогдашний аким Мажит Есенбаев в своё время вручил Валерию Леонтьеву "Бурабай".

Фото: предоставлено Виктором Кубриным

Художник с гордостью вспоминает, что событие произошло аккурат в день рождения дочери. Отметим, он продолжает сотрудничать с местными властями и много пишет на заказ. Особенно популярны портреты.

Художник использует масло, акрил, смешанные техники. Мастерских у Кубрина несколько — в ЦУМе, Дворе спорта "Бурабай", коттедже приятеля. Это, по словам Кубрина, даёт нужный эффект — свежести, новизны. Сейчас он, признаётся, переживает период творческого подъёма.

"Когда ставишь одновременно несколько холстов и пишешь параллельно, объезжая мастерские. Сначала загружаешь идеи и детали в голове, а потом живо пишешь. Не ковыряешься, знаете, как бывает, стоит неделю полотно – оно тебе не интересно, сухо, нет в нём для тебя энергии. А бывает, свежим взглядом, смелой кистью. Кайфуя от процесса, от скорости. Так, я за двадцать дней написал 16 картин, это будет моя следующая выставка, которая пройдёт в "Болашак сарайы", — анонсировал автор.

К слову, создавая свои объёмные полотна, он иногда использует… щётку-веник. Так Кубрин написал, например, "Городской пейзаж" (Кокшетау).

Эффект трёхмерности в работах Кубрина усиливает выразительность и делает их похожими на мозаичные скульптуры. Главная тематика – общение с природой, прогулки по городу, а созерцающего картины охватывают спокойствие и умиротворённость. Создавая их, художник словно хочет сделать нас с вами светлее, мягче, добрее.

Спрашиваю, какая из работ особенно дорога сердцу.

"Та, над которой работаю в настоящий момент. Она открыта для воображения, пока не закончена, и этим интересна. А допишешь — и всё время хочется доработать, исправить недочёты. Вот с чужими картинами так не бывает: художник всё уже сказал, мне в его голову не залезть. А свои ранние не могу видеть, всё время не доволен", — признался Виктор Кубрин.

Сюжетов вокруг — множество.

"В гостях был в Астане, возле дома с семейными друзьями жарили шашлыки. А на баке ржавчина, вижу: Астана, девушка задумчиво вглядывается в даль. Подошёл, очертил — и сразу все увидели", — смеётся.

Оказывается, некоторые картины из коллекции "Звуки природы" художник написал в соавторстве с младшей дочерью Елизаветой. Она делала на холсте мазки, а отец продолжал и углублял их. Это навело его на мысль создать уникальную выставку, где его соавторами выступят тысячи казахстанцев.

"Я подумал, что можно расставить в крупных городах холсты, где каждый желающий может сделать свой мазок, штрих, смайл, надпись. Впоследствии я "соберу" их в абстрактную картину. Получится эксклюзивная коллекция картин из разных городов, которая объединит тысячи, а может, и миллионы соотечественников. А потом мечтаю отправить уникальную выставку путешествовать по странам, по известным галереям мира. Такой никогда не было, и кто знает, возможно, её признают достойной войти в книгу рекордов Гиннеса", — поделился планами Виктор Кубрин.

Но самое главное, выставка призвана напомнить о высшей ценности для человечества – о мире, единстве, дружбе народов.

"Она будет, мне кажется, очень вовремя. Искусство объединяет. Искусство на фоне войны, стихийных бедствий и угроз эпидемий. Цветы сквозь камни. Многонациональный Казахстан — за мир. Мы пишем картины городами", — заключил художник.

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