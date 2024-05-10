Ремонт ТЭЦ в Казахстане: не доводить ситуацию до вынужденного ремонта зимой поручил Бектенов

Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства дал ряд поручений касательно подготовки к предстоящему отопительному сезону в Казахстане, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Олжас Бектенов отметил, что в этом году отопительный сезон действительно прошел относительно стабильно. Однако, по его словам, даже при отсутствии крупных аварий выросло количество технологических нарушений на теплоисточниках.

"На расширенном заседании правительства глава государства поручил в приоритетном порядке завершить модернизацию 19 теплоисточников, находящихся в "красной" зоне риска. По каждому объекту поручаю министерству энергетики докладывать мне еженедельно. Сдвигов сроков быть не должно. Ситуацию нельзя доводить до вынужденного ремонта зимой, как это было в Кентау и Степногорске на МАЭКе и ГРЭС "Топар". Весь летний период поручаю работать в усиленном режиме. Если сроки завершения работ будут затянуты или качество окажется ниже должного, то будут приняты меры, как в отношении собственников, так и акиматов", - заявил премьер.

Он добавил, что со стороны правительства необходимая поддержка оказывается. На прошлой неделе подписанопостановление о выделении 16 млрд тенге из резерва на модернизацию теплоисточников Кентау, Риддера и Кызылорды. На ремонт котельных Кокшетау выделено 816 млн тенге.

"Финансирование должно, в первую очередь, идти на ремонт наиболее изношенных объектов и сетей. Поручаю министерствам энергетики, промышленности и акиматам еще раз проанализировать ситуацию на энергоисточниках, тепловых и электрических сетях, определить дополнительные объемы ремонтных работ. Необходимо обеспечивать паритет финансирования из республиканского, местных бюджетов и в рамках инвестиционных программ. Сейчас в основном используются средства республиканского бюджета. Акимам совместно с министерством нацэкономики следует провести работу с монополистами и предоставить наиболее оптимальные механизмы по финансированию", - сказал Олжас Бектенов.

В завершение премьер отметил, что риски в проведении ремонтных работ есть.

"Работа всех акимов на местах видна. Например, в Мангистауской области с 8 января так и не начат ремонт котла на ТЭЦ-2 "МАЭК". В области Улытау до сих пор не приступили к ремонту котла на Жезказганской ТЭЦ. Акимы, обращаюсь к вам: перестаньте проводить формальные отчетные штабы по отопительному сезону. Вы сами должны выезжать на объекты и контролировать ход ремонтной кампании. Я лично проверю во время выездов в регионы результаты работ по исполнению поручений президента. ТЭЦ, котельные и тепловые и электрические сети необходимо привести в качественное состояние. Особое внимание регионам, пострадавшим от паводков", - резюмировал глава правительства.

Ранее министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев сообщил, что определены 12 городов с критически высоким износом тепловых сетей - от 65% до 91%, отнесенные к "красной зоне".