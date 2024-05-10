В Казахстане 12 городов отнесены к "красной" зоне по износу тепловых сетей

Министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев на заседании правительства рассказал, что нужно делать, чтобы следующий отопительный сезон прошел в штатном режиме, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Канат Шарлапаев сообщил, что по итогам отопительного сезона, по данным Республиканского кризисного центра Министерства чрезвычайных ситуаций, произошло 35 технологических нарушений в системах теплоснабжения.

"В основном технологические нарушения наблюдались в области Абай, а также Акмолинской, Карагандинской, Мангистауской областях и в Алматы. При этом отмечается снижение количества технологических нарушений на 56%, то есть с 62 до 35 по сравнению с предыдущим отопительным сезоном", - указал он.

Ссылаясь на данные акиматов, министр сообщил, что общая протяженность сетей теплоснабжения составляет порядка 13 тыс. км. Средний износ – 53%, требуют замены порядка 6,9 тыс. км.

"Министерством определены 12 городов с критически высоким износом тепловых сетей - от 65% до 91%, отнесенные к "красной зоне". По итогам 2023 года средний износ тепловых сетей в данных городах составляет 73% - от 90,7% до 65%", - подчеркнул Шарлапаев.

В справочной информации приведён список этих городов:

Экибастуз – 91%;

Павлодар – 83%;

Степногорск – 82%;

Атбасар – 76,5%;

Петропавловск – 74%;

Актау – 71%;

Аркалык – 68%;

Рудный – 68%, Семей – 68%;

Темиртау – 67%;

Кентау - 65%;

Риддер – 59,5%.

"Для бесперебойного прохождения предстоящего отопительного сезона в 12 критических городах на ремонт 47,2 км выделено 33 млрд тенге. Вместе с тем, имеется дополнительная потребность порядка 46 млрд тенге на модернизацию 90 км тепловых сетей. Просим поддержать!", - добавил министр.

В целом, для снижения износа тепловых сетей до 43% к 2030 году, по его словам, необходимо ежегодно отремонтировать порядка 350 км тепловых сетей. На что потребуется ориентировочно более 250 млрд тенге в год.

В свою очередь министр энергетики Алмасадам Саткалиев добавил, что для повышения инвестиционной привлекательности энергетического сектора и повышения надежности энергоснабжения потребителей в предстоящий отопительный сезон министерством:

- скорректированы предельные тарифы на электрическую энергию для 25 энергопроизводящих организаций, где средний рост составил 20%;

- увеличен предельный тариф на рынке электрической мощности c 590 тыс. тенге до 1 млн 65 тыс. тенге за 1 МВт в месяц;

- увеличен годовой лимит возвратных инвестиций с 32 до 428 млрд тенге.

Отмечается, что принятые меры в 2024 году позволят привлечь порядка 327 млрд тенге, что на 44% больше уровня прошлого года.

Из резерва правительства уже выделено на подготовку энергоисточников 17 млрд тенге.