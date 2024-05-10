В Казахстане 12 городов отнесены к "красной" зоне по износу тепловых сетей
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Министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев на заседании правительства рассказал, что нужно делать, чтобы следующий отопительный сезон прошел в штатном режиме, передает корреспондент BaigeNews.kz.
Канат Шарлапаев сообщил, что по итогам отопительного сезона, по данным Республиканского кризисного центра Министерства чрезвычайных ситуаций, произошло 35 технологических нарушений в системах теплоснабжения.
"В основном технологические нарушения наблюдались в области Абай, а также Акмолинской, Карагандинской, Мангистауской областях и в Алматы. При этом отмечается снижение количества технологических нарушений на 56%, то есть с 62 до 35 по сравнению с предыдущим отопительным сезоном", - указал он.
Ссылаясь на данные акиматов, министр сообщил, что общая протяженность сетей теплоснабжения составляет порядка 13 тыс. км. Средний износ – 53%, требуют замены порядка 6,9 тыс. км.
"Министерством определены 12 городов с критически высоким износом тепловых сетей - от 65% до 91%, отнесенные к "красной зоне". По итогам 2023 года средний износ тепловых сетей в данных городах составляет 73% - от 90,7% до 65%", - подчеркнул Шарлапаев.
В справочной информации приведён список этих городов:
Экибастуз – 91%;
Павлодар – 83%;
Степногорск – 82%;
Атбасар – 76,5%;
Петропавловск – 74%;
Актау – 71%;
Аркалык – 68%;
Рудный – 68%, Семей – 68%;
Темиртау – 67%;
Кентау - 65%;
Риддер – 59,5%.
"Для бесперебойного прохождения предстоящего отопительного сезона в 12 критических городах на ремонт 47,2 км выделено 33 млрд тенге. Вместе с тем, имеется дополнительная потребность порядка 46 млрд тенге на модернизацию 90 км тепловых сетей. Просим поддержать!", - добавил министр.
В целом, для снижения износа тепловых сетей до 43% к 2030 году, по его словам, необходимо ежегодно отремонтировать порядка 350 км тепловых сетей. На что потребуется ориентировочно более 250 млрд тенге в год.
В свою очередь министр энергетики Алмасадам Саткалиев добавил, что для повышения инвестиционной привлекательности энергетического сектора и повышения надежности энергоснабжения потребителей в предстоящий отопительный сезон министерством:
- скорректированы предельные тарифы на электрическую энергию для 25 энергопроизводящих организаций, где средний рост составил 20%;
- увеличен предельный тариф на рынке электрической мощности c 590 тыс. тенге до 1 млн 65 тыс. тенге за 1 МВт в месяц;
- увеличен годовой лимит возвратных инвестиций с 32 до 428 млрд тенге.
Отмечается, что принятые меры в 2024 году позволят привлечь порядка 327 млрд тенге, что на 44% больше уровня прошлого года.
Из резерва правительства уже выделено на подготовку энергоисточников 17 млрд тенге.