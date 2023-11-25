Ремонт поликлиники ГКБ №7 и уникальная подземка: Ерболат Досаев осмотрел микрорайон Калкаман

Аким Алматы Ерболат Досаев посетил микрорайон Калкаман, демонстрирующий заметные изменения и развитие в рамках общегородских усилий по модернизации, передаёт BaigeNews.kz.

Развитие Калкамана как части Алматы – это пример комплексного подхода к градостроительству, включающего в себя улучшение общественных пространств, безопасности и культурного наследия.

Уникальный подземный переход

В рамках модернизации микрорайона Калкаман в Алматы, особое внимание было уделено ремонту и обновлению подземного перехода. Ремонтные работы, начатые в сентябре текущего года, включали укладку керамогранитных плит, монтаж световых линий и декоративных панелей, а также прокладку электрических кабелей. Ключевым улучшением стала установка современного освещения и замена видеокамер.

Эти новые камеры видеонаблюдения будут связаны с полицейскими пунктами, что обеспечит оперативное реагирование на любые инциденты, повышая безопасность перехода. Такие изменения направлены на предотвращение стихийной торговли и вандализма, делая подземный переход более безопасным и комфортным для горожан.



Добавление QR-кода на арт-объекте позволяет посетителям получить дополнительную информацию о Наурызбайском районе, его истории и значении. Это культурное обогащение подземного перехода способствует укреплению национальной идентичности и исторической осведомленности среди жителей города.

Одной из "изюминок" в рамках ремонта подземного перехода в Калкамане является установка панно, посвященного Калкаман батыру, защитнику казахского народа от джунгарского завоевания. Это произведение искусства, заказанное у Союза художников, является не только эстетическим украшением, но и важным элементом, подчеркивающим историческое и культурное наследие Казахстана.

В панно используется стилизованное изображение воинских доспехов, щита, стрел и конного снаряжения, что придает ему особую значимость и глубину.



"Панно постепенно становится местной достопримечательностью – люди специально приходят сюда, чтобы сфотографироваться на фоне этого произведения искусства", - подчеркнула аким Наурызбайского района Назира Тогизбаева.



Проект модернизации подземного перехода в мкр. Калкаман был реализован в рамках инновационной программы "Бюджет народного участия", которая играет важную роль в развитии городской инфраструктуры Алматы. Эта программа представляет собой инициативу, позволяющую жителям города напрямую участвовать в распределении и направлении бюджетных средств на конкретные проекты.



Благодаря такому подходу, жители имеют возможность влиять на решения, касающиеся улучшения их собственных районов, что способствует созданию более отзывчивой и эффективной городской среды. В случае с Калкаманом, благодаря финансированию через эту программу, удалось реализовать важные улучшения, которые напрямую отвечают на потребности местного населения.

Капитальный ремонт поликлиники при ГКБ № 7

Кроме улучшения инфраструктуры общественных пространств, в Наурызбайском районе Алматы также запланирован капитальный ремонт поликлиники при Городской клинической больнице № 7. Этот проект начался с детального осмотра текущего состояния здания поликлиники, который провел аким Алматы Ерболат Досаев в ходе рабочего объезда района.

Осмотр выявил ряд проблем в состоянии здания, включая горизонтальные трещины на стенах цокольного этажа и осадку угловой части конструкции. По словам Ерболата Досаева, такие дефекты представляют угрозу для безопасности сотрудников и пациентов и указывают на необходимость срочного капитального ремонта.

"Седьмая городская клиническая больница – это самое крупное медицинское учреждение не только города Алматы, но и в целом по республике. У нас круглосуточно получают лечение около 800 пациентов одновременно. Оказывается медицинская помощь по более чем 20 профилям, имеется в составе поликлиника, к которой прикреплены более 31 тысячи жителей прилегающих районов. В клинике работает более 2000 сотрудников. По некоторым профилям клиника является ведущей в городе и в республике, практически оказывающей монопольную помощь Нашей клинике уже 32 года. И с момента открытия в 1991 году клиника не закрывалась ни на один день. Но, конечно, уже необходимы определённые инфраструктурные изменения, которые потребуют значительных капиталовложений", - рассказал главный врач Городской клинической больницы №7 Манас Рамазанов.

В ответ на выявленные недостатки, аким Алматы Ерболат Досаев дал поручения управлению общественного здравоохранения и управлению строительства разработать проектно-сметную документацию для ремонта поликлиники. План реконструкции включает в себя не только устранение текущих проблем конструкции, но и модернизацию здания с целью расширения его функциональности и оснащения современным медицинским оборудованием.

Строительно-монтажные работы планируется проводить без остановки деятельности клиники, что гарантирует непрерывность оказания медицинской помощи пациентам.