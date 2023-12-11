Рекордные инвестиции: Актюбинская область планирует привлечь 1,1 триллиона тенге

На пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций аким Актюбинской области Асхат Шахаров сообщил о мерах, принимаемых в рамках поручений главы государства по повышению благосостояния населения, реализации государственных программ, а также социально-экономическом развитии региона по итогам 10 месяцев 2023 года, передаёт BaigeNews.kz.

Он отметил, что в регионе сохраняется стабильная макроэкономическая ситуация. В том числе обеспечен рост инвестиций на уровне 108,2 процента.

"В соответствии с поручением главы государства ведётся системная работа по привлечению инвестиций. В частности, за 10 месяцев этого года в экономику региона поступило 804 миллиарда тенге инвестиций, обеспечен рост на 8,2 процента. В планах привлечение до конца года рекордных для нашей области 1,1 триллиона тенге инвестиций", — отметил Асхат Шахаров.

В регионе запущен ряд важных и крупных инвестиционных проектов. В частности, фабрика по переработке шламов, копившихся на Донском горно-обогатительном комбинате компании ERG с 1973 года. Проект окажет положительное влияние на экологию региона. С открытием фабрики создано более 270 рабочих мест.

На новом заводе по производству мобильных буровых установок, обеспечивающем внутренний рынок необходимым нефтяным оборудованием, трудоустроено 100 человек.

Крупные промышленные производители – "Актюбинская медная компания", ERG, "СНПС-Актобемунайгаз" направили более 200 миллиардов тенге на модернизацию своих предприятий. Есть и менее дорогостоящие проекты, которые важны для развития региона. В их числе новый цех Ново-Альджанского мелькомбината стоимостью 500 миллионов тенге, который может обеспечить комбикормом регионы Западного Казахстана.

"Работа будет продолжена и в 2024 году. В целом, в ближайшие четыре года планируется реализовать 51 крупный инвестиционный проект на сумму 4,1 триллиона тенге. В их числе ветряная электростанция компании ERG, заводы по переработке никелькобальтовых руд, золотоперерабатывающая фабрика и другие. Кроме того, в соответствии с поручением главы государства, проводятся переговоры с иностранными инвесторами по созданию мультимодального центра в аэропорту Актобе", — проинформировал аким Актюбинской области.

Асхат Шахаров отметил, что все этапы реализации каждого инвестиционного проекта находятся на его личном контроле, принимаются необходимые меры для полного раскрытия инвестиционного потенциала региона.

Ранее аким также сообщил о том, как решаются экологические проблемы и строится новое жильё.