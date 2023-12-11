Решение экологических вопросов в Актюбинской области будет ускорено - Асхат Шахаров

Аким Актюбинской области Асхат Шахаров сообщил о мерах, принимаемых в рамках поручений главы государства, по решению актуальных экологических проблем региона, передаёт BaigeNews.kz.

"В ходе недавней рабочей поездки в Актюбинскую область глава государства дал ряд поручений по решению актуальных вопросов в сфере экологии. В целях комплексного подхода к данному вопросу разработана дорожная карта, которая находится на стадии завершения. К её составлению привлечены представители гражданского общества, независимые эксперты и уполномоченные государственные органы. Документ охватил актуальные экологические вопросы, по которым будут приняты действенные меры в ближайшие три года", - сказал Асхат Шахаров на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

Вскоре в регионе будет снята с повестки дня проблема канализационных очистных сооружений Актобе, изношенных на 80 процентов. В областном центре будут построены новые КОС. К финансированию проекта общей стоимостью 53,5 миллиарда тенге привлечён Европейский банк реконструкции и развития. На сегодня разработано технико-экономическое обоснование проекта, получено положительное заключение госэкспертизы. Строительно-монтажные работы планируют начать в следующем году.