Более 800 тысяч квадратных метров жилья ввели в Актюбинской области

818 тысяч квадратных метров жиль ввели в Актюбинской области с начала года за счёт всех источников финансирования. В регионе планируют достичь рекордного показателя в 1,3 миллиона квадратов к концу года. Об этом в ходе пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций сообщил аким области Асхат Шахаров, передаёт BaigeNews.kz.

"Особое внимание уделено социальному жилью - в рамках бюджетных средств по итогам года планируется введение в эксплуатацию 974 квартир. Кроме того, предусматривается приобретение 360 готовых квартир для социально уязвимых групп населения и многодетных семей", - уточнил глава области.

Несмотря на положительные результаты, оста`тся проблема проблемного долевого строительства. Всего в Актобе затянулось возведение 11 объектов жилищного строительства, в которые вложено 3,5 миллиарда тенге от 540 дольщиков. В этой связи разработана "Дорожная карта по решению проблемных вопросов строительных кооперативов" и ведётся активная работа с целью оказания содействия гражданам, оказавшимся в трудной ситуации.

Для системного решения проблемы дольщиков в соответствии с концепцией развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на период 2023-2029 годов будет создана уполномоченная организация при акимате Актобе. Это поможет эффективно решать вопросы, связанные с долевым строительством и защитить права граждан.