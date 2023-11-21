Реклама суши в полицейской форме: блогера осудили в Алматы
Сегодня, 18:31
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Сегодня, 18:31Сегодня, 18:31
139Фото: polisia.kz
Алматинца оштрафовали за съёмки рекламы в полицейской форме, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Ролик блогер распространил в соцсетях.
"Я начинающий блогер, снял эту рекламу, чтобы было интересно, и распространил. То, что это является нарушением закона, я не знал. Впредь такого не повторится", – пояснил гражданин Б.
Решением специализированного межрайонного административного суда молодой человек признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного статьёй 675 КоАП РК, и за незаконное использование полицейской формы подвергнут штрафу в размере 5 МРП с конфискацией специального обмундирования.
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