Ребёнка выдумал сотрудник акимата в области Жетысу, чтобы избежать ареста
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Прокуроры в области Жетысу выявили факты фальсификации водителями, задержанными в состоянии опьянения, медицинских и не только документов, чтобы избежать административного ареста, передаёт BaigeNews.kz.
В двух случаях женщины предоставили в суд фиктивные справки и заключения УЗИ о беременности.
"Вопиющим фактом являются действия руководителя одного из отделов районного акимата, который предоставил в суд подложные документы о наличии у него несовершеннолетнего ребёнка. Районный суд на основании данной справки освободил фигуранта от ареста. Проверка прокуратуры опровергла доводы. Оказалось, что такого несовершеннолетнего ребёнка вообще не существует", - сообщил прокурор области Мадияр Басшыбаев.
По всем выявленным фактам судебные акты пересмотрены, применена мера пресечения в виде ареста.
Уполномоченными органами начаты досудебные расследования по факту подделки официальных документов.
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