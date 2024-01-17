Ребёнка выдумал сотрудник акимата в области Жетысу, чтобы избежать ареста

Прокуроры в области Жетысу выявили факты фальсификации водителями, задержанными в состоянии опьянения, медицинских и не только документов, чтобы избежать административного ареста, передаёт BaigeNews.kz.

В двух случаях женщины предоставили в суд фиктивные справки и заключения УЗИ о беременности.

"Вопиющим фактом являются действия руководителя одного из отделов районного акимата, который предоставил в суд подложные документы о наличии у него несовершеннолетнего ребёнка. Районный суд на основании данной справки освободил фигуранта от ареста. Проверка прокуратуры опровергла доводы. Оказалось, что такого несовершеннолетнего ребёнка вообще не существует", - сообщил прокурор области Мадияр Басшыбаев.

По всем выявленным фактам судебные акты пересмотрены, применена мера пресечения в виде ареста.

Уполномоченными органами начаты досудебные расследования по факту подделки официальных документов.