Развитие ИИ может сократить 40% рабочих мест — глава МВФ

Развитие искусственного интеллекта может привести к сокращению рабочих мест почти на 40%. Часть из них будет полностью заменена технологиями, ещё часть – дополнена ими. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "МИР 24".

По данным МВФ, среди развитых экономик мира доля рабочих мест, на которую может повлиять ИИ, составляет 60%. И только половина из них получит преимущества от внедрения технологий. Что касается развивающихся экономик, для них этот показатель достигает 40%, в странах с низкими доходами он держится на уровне 26%. Это связано с тем, что в развивающихся странах нет ни соответствующей инфраструктуры, ни квалифицированных специалистов, которые бы могли использовать преимущества от технологий ИИ.

В связи с этим, по мнению главы МВФ, при раскрытии потенциала искусственного интеллекта человечеству необходимо соблюдать "осторожный баланс". С одной стороны, технологии необходимы для роста производительности, усиления развития глобальной экономики и повышения доходов по всему миру. С другой – они же увеличивают риск неравенства и сокращения занятости.

Георгиева также отнесла к угрозам применения ИИ возможный рост социальной напряжённости. Чтобы избежать её, правительствам необходимо создавать и внедрять специальные программы для рабочих, которые могут оказаться под негативным влиянием технического прогресса, отметила глава МВФ.