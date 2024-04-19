Распространителей фейков о паводках наказали в Мангистау

Распространителей фейков о паводках привлекли к ответственности в Мангистау, передает BaigeNews со ссылкой на lada.kz.

Житель Актау Ж. Айтенов в мессенджере WhatsApp опубликовал пересланное видео, в котором говорится о том, что 11 апреля в село Махамбет Атырауской области прибыли порядка 300 военнослужащих, пытавшихся разрушить дамбу, построенную местными жителями.

По этому факту в отношении Айтенова составлен протокол по статье 456-2 часть 3 КоАП РК (распространение ложной информации). 15 апреля решением суда Айтенову назначен штраф в размере 20 МРП.

Такой же штраф выплатит житель Тупкараганского района Х. Джуматов, который в чате мессенджера WhatsApp, в котором состоят на данный момент 458 участников, призывал объединить весь запад страны и принять меры. Здесь же Джуматов пишет, что якобы правительство на 50 лет продало земли в Китай, а аэропорты и аэродромы – русским.

На автора сообщения составлен протокол по той же статье, что и в отношении Айтенова. 17 апреля постановлением Тупкараганского районного суда он привлечен к административной ответственности.