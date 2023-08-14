Работники "Казахмыса" прекратили забастовку
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Забастовка работников корпорации "Казахмыс" в Улытауской области завершена, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу компании.
Сообщалось, что 14 августа десятки шахтёров и работников подрядных организаций шахты №65 Сатпаевской производственной площадки, заступившие в ночную смену, отказались выходить на работу. Известно, что бастующие заявили 15 требований. Среди них улучшение условий труда, обновление оборудования, выплата премий, пересмотр условий медстрахования.
К ним в шахту для решения возникших вопросов спустились представители руководства "Казахмыса".
"В результате встречи стороны пришли к соглашению. Часть вопросов работников согласована и удовлетворена на месте. Исполнение второй части поднятых вопросов касается законодательных изменений, в связи с чем необходимо дополнительное время для их решения. Они будут прорабатываться специально созданной инициативной группой, состоящей из представителей работников и работодателя", — сообщается в пресс-релизе.
Указывается, что работа предприятия продолжена. "Каких либо дисциплинарных последствий для участников не ожидается", — заявили в компании.
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