Работники "Казахмыса" прекратили забастовку

Забастовка работников корпорации "Казахмыс" в Улытауской области завершена, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

Сообщалось, что 14 августа десятки шахтёров и работников подрядных организаций шахты №65 Сатпаевской производственной площадки, заступившие в ночную смену, отказались выходить на работу. Известно, что бастующие заявили 15 требований. Среди них улучшение условий труда, обновление оборудования, выплата премий, пересмотр условий медстрахования.

К ним в шахту для решения возникших вопросов спустились представители руководства "Казахмыса".

"В результате встречи стороны пришли к соглашению. Часть вопросов работников согласована и удовлетворена на месте. Исполнение второй части поднятых вопросов касается законодательных изменений, в связи с чем необходимо дополнительное время для их решения. Они будут прорабатываться специально созданной инициативной группой, состоящей из представителей работников и работодателя", — сообщается в пресс-релизе.

Указывается, что работа предприятия продолжена. "Каких либо дисциплинарных последствий для участников не ожидается", — заявили в компании.