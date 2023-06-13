Работника ТОО подозревают в растрате 34 миллионов тенге в Акмолинской области

Фото: polisia.kz

О факте растраты в отдел полиции Аршалынского района сообщил руководитель одного из ТОО Акмолинской области. Как рассказал предприниматель, один из финансово ответственных работников предприятия растратил 34 миллиона тенге с 1 ноября 2022 года по настоящее время, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Отделом полиции по данному факту начато досудебное расследование по части 4 статьи 189 УК РК - "Присвоение или растрата вверенного имущества".

"В ходе следственно-оперативных мероприятий установлено, что злоумышленник, получив денежные средства на покупку за границей племенных животных высокой продуктивности, оплатил лишь половину требующейся суммы. Другую часть денег мужчина растратил", - говорится в сообщении.

В настоящее время его причастность проверяется. Проводятся иные следственные действия.

Ранее сообщалось о том, что главврач поликлиники в Алматы проведёт семь лет в колонии за растрату 79 миллионов тенге.