Главврач поликлиники в Алматы проведёт семь лет в колонии за растрату 79 млн тенге

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В Алматы вынесли приговор главврачу, бухгалтеру и инспектору отдела кадров одной из поликлиник. Сговорившись, они якобы оформили на работу 19 человек и выплачивали им зарплаты, передаёт BaigeNews.kz.

Дело рассмотрели в суде №2 Медеуского района Алматы. Сотрудников поликлиники обвиняли в хищении чужого имущества путём растраты в особо крупном размере (пункт 2 части 4 статьи 189 УК РК).

"Установлено, что с апреля 2015 года по март 2022-гj К., будучи главным врачом поликлиники, являясь лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, вступила в предварительный преступный сговор с главным бухгалтером Н. и инспектором отдела кадров С., руководя действиями которых посредством оформления приказов о назначении на работу фактически не работающих 19-ти лиц, ежемесячно начисляя, перечисляла на счета формально оформленных работников заработную плату, которую обращали в свою собственность, тратили на собственные нужды", - сообщили в суде.

Ущерб государству оценён более чем в 79 миллионов тенге.

Бухгалтер и кадровик частично возместили ущерб. Их приговорили к лишению свободы на семь лет условно, лишив права занимать материально-ответственные должности и заниматься бухгалтерией сроком на пять лет.

"В отношении главного врача К. суд, назначил наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием наказания в учреждении УИС средней безопасности, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе", - уточнили в суде.

Приговор пока суда не вступил в законную силу.