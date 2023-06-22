Пять секс-притонов с клиентами "накрыли" в Алматы

Фото: кадр из видео Polisia.kz

Пять секс-притонов ликвидировали алматинские полицейские, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщили в подразделении по борьбе с организованной преступностью, притоны для занятия проституцией и другие нарушения, связанные с торговлей людьми, выявлены в ходе республиканской операции "STOP трафик".

Отмечается, что оперативные и специальные мероприятия реализованы при координации прокуратуры Алматы.

"Организованы оперативно-профилактические мероприятия в увеселительных заведениях, банных комплексах, саунах, гостиницах с целью пресечения сексуальной эксплуатации. Выявлено пять фактов сводничества и содержания притонов, что стало основанием для регистрации уголовных дел по статье 309 УК РК - "Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество наказываются лишением свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества", - сообщил начальник управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Алматы Жанат Нургалиев.

Вместе с тем, в ходе спецоперации пресечена попытка продажи новорождённого ребёнка. Уголовное дело расследуется по части 2 статьи 135 УК РК - "Торговля несовершеннолетними". Кроме того, установлена незаконная деятельность двух массажных салонов, занимавшихся оказанием интимных услуг под видом лечебного массажа.

Ранее столичные полицейские выявили секс-притон в арендованной квартире, который организовала 45-тилетняя жительница Астаны.

А в Семее салон по оказанию сексуальных услуг в сауне организовала пенсионерка, работавшая в ней администратором.