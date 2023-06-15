16 тысяч в час: Секс-притон в арендованной квартире накрыли в Астане

Фото: кадр из видео

45-тилетняя жительница Астаны организовала секс-притон в арендованной квартире, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Проверить квартиру полицейские решили после неоднократных жалоб горожан. При координации акимата и прокуратуры полицейские провели рейд.

"Оперативники района Сарыарка установили 45-летнюю астанчанку, которая организовала притон в арендованной квартире. За денежное вознаграждение в 16 тысяч тенге, она сводила клиентов с женщинами, предоставляющие интим услуги", - говорится в сообщении.

За организацию и содержание притона для занятия проституцией возбуждено уголовное дело. С санкции суда в отношении женщины избрана мера пресечения "домашний арест".

Ранее салон по оказанию сексуальных услуг выявили в Семее. Там секс-притон в сауне организовала пенсионерка, работавшая в ней администратором.