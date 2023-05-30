62-летняя пенсионерка организовала притон в сауне Семея

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В Семее пенсионерка, работавшая администратором сауны, организовала салон по оказанию сексуальных услуг, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДУИС Абайской области.

С довольных клиентов она брала за услуги 15 тысяч тенге в час, а девушкам из этой суммы выплачивала три тысячи.

Сдал сутенёршу полицейским один из клиентов. Он сообщил на пульт "102", что бабуля организовала ему встречу с работницей Б., незаконно оказывающей интим-услуги в комнате, расположенной внутри сауны.

Полиция задержала женщину и поставила её на учёт в службу пробации города Семея. Женщину осудили за содержание притона по статье 309 УК РК - "Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество". Суд приговорил её к двум годам лишения свободы, оставив наказание условным.