Пять лет уйдёт на восстановление сгоревшего леса в Костанайской области – эксперт

Фото: МЧС РК

На восстановление леса после пожаров в Костанайской области потребуется пять лет, считает руководитель Костанайской областной инспекции лесного хозяйства Рустем Каракенов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на baq.kz.

Глава инспекции рассказал о причинах возгорания и как восстановить леса.

"Да, это займёт не менее пяти лет. Места сгоревших деревьев необходимо заново расчистить и высадить. Как бы ни было жарко, настоящая опасность – ветер. Из-за ветров огонь охватил столь многокилометровую территорию. Причиной могут быть и отдыхающие, приехавшие в регион, и обычно крупные пожары в лесах, вызванные молнией. Причин много", – говорит Рустем Каракенов.

Напомним, природный пожар в Костанайской области начался 2 сентября в 15:10 в 20 километрах от села Казанбасы, на территории Басаманского учреждения лесного хозяйства. Из-за ветра огонь распространился на хвойные насаждения соседнего лесного массива.