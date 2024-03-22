Путинцева обыграла 15-ю ракетку мира в Майами
Сегодня, 08:47
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Сегодня, 08:47Сегодня, 08:47
132Фото: пресс-служба ФТК
Казахстанка Юлия Путинцева пробилась в третий круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.
Во втором раунде престижного соревнования казахстанка обыграла представительницу России, 15-ю ракетку мира Людмилу Самсонову со счётом 6:1, 4:6, 6:3.
Путевку в 1/8 финала турнира Юлие предстоит оспорить с 79-й ракеткой мира Грет Миннен из Бельгии.
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