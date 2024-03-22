Путинцева обыграла 15-ю ракетку мира в Майами

Казахстанка Юлия Путинцева пробилась в третий круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Во втором раунде престижного соревнования казахстанка обыграла представительницу России, 15-ю ракетку мира Людмилу Самсонову со счётом 6:1, 4:6, 6:3.

Путевку в 1/8 финала турнира Юлие предстоит оспорить с 79-й ракеткой мира Грет Миннен из Бельгии.