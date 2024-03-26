Прямые авиарейсы могут связать Казахстан и Кипр
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Казахстан и Кипр создали правовую базу для открытия взаимного прямого авиасообщения, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу комитета гражданской авиации.
25 марта заместитель премьер-министра — министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу и глава внешнеполитического ведомства Республики Кипр Константинос Комбос подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам воздушного сообщения.
Документ подготовлен авиационными властями двух стран.
"Меморандум о взаимопонимании предусматривает права на выполнение до 7 рейсов в неделю назначенными перевозчиками каждой из сторон. Также предусмотрено множественное назначение перевозчиков с каждой стороны. В соответствии с меморандумом казахстанские авиакомпании имеют право выполнять перевозки в города на территории Республики Кипр — Ларнака и Пафос, кипрские авиакомпании в города на территории Республики Казахстан — Астана и Алматы", — сообщили в КГА.
В комитете отметили, что подписание меморандума о взаимопонимании позволит укрепить экономическое, деловое и туристическое сотрудничество между двумя странами.
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