Прямые авиарейсы могут связать Казахстан и Кипр

Казахстан и Кипр создали правовую базу для открытия взаимного прямого авиасообщения, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу комитета гражданской авиации.

25 марта заместитель премьер-министра — министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу и глава внешнеполитического ведомства Республики Кипр Константинос Комбос подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам воздушного сообщения.

Документ подготовлен авиационными властями двух стран.

"Меморандум о взаимопонимании предусматривает права на выполнение до 7 рейсов в неделю назначенными перевозчиками каждой из сторон. Также предусмотрено множественное назначение перевозчиков с каждой стороны. В соответствии с меморандумом казахстанские авиакомпании имеют право выполнять перевозки в города на территории Республики Кипр — Ларнака и Пафос, кипрские авиакомпании в города на территории Республики Казахстан — Астана и Алматы", — сообщили в КГА.

В комитете отметили, что подписание меморандума о взаимопонимании позволит укрепить экономическое, деловое и туристическое сотрудничество между двумя странами.