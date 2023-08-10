Проверять детские лагеря в плановом порядке невозможно – главный санврач РК

Вице-министр здравоохранения РК – главный санитарный врач страны Айжан Есмагамбетова рассказала о том, как контролируется деятельность летних учреждений для организации досуга школьников в Казахстане, передает корреспондент BaigeNews.kz.

"Сейчас 80% детских лагерей относятся к малому бизнесу. С 2020 года на проверки малого бизнеса введен мараторий. Соотвественно лагеря в плановом порядке с 2020 года не проверялись. Они проверяются только внепланово. И основанием для проведения внеплановой проверки является конкретный факты угрозы жизни или здоровью гражданина. Только в этом случае прокуратура дает возможность провести внеплановую проверку", - сообщила она, выступая на брифинге в Астане.

По словам Есмагамбетовой, сейчас в мажилисе находится законопроект, согласно которому предлагается новые формы контроля таких учреждений.

"Это проверки без посещения, проверки с посещением. Затем вводится такие новые формы контроля как расследование, мера оперативного реагирования. В случае выявления каких-то фактов нарушения санитарных норм и правил, которые могут нанести вред здоровью граждан, в том числе детей в лагерях, мы будем наделены правом тут же приостанавливать деяытельность учреждений", - заявила она.

Главный санврач подчеркнула, что с этого года в Казахстане введен разрешительный контроль – это контроль соответствия объекта санитарно-эпидемиологическим правилам.

"Чтобы было понятно. Есть два вида контроля. Один контроль – это контроль на объект, то есть получение разрешительных документов, санэпидзаключения на деятельность. И второй вид контроля – это контроль с посещением – когда контролируется объект в ходе его деятельности", - пояснила вице-министр.

Чиновница отметила, что в этом году в адрес территориальных департаментов комитета было направлено порядка 200 обращений на получение разрешения для деятельности детских лагерей, из них на 170 были выданы заключения. 30 хозяйствующим субъектам было отказано ввиду несоответствия саннормам.

"Но при выдаче мы смотрим соответствие объекта: наличие здания, мебели, водоснабжения и так далее. Объект в этот момент не действует. Проверить его деятельность невозможно. Невозможно проверить его организацию проживания, питания и другие факторы в ходе его работы", - уточнила она.

Ранее сообщалось, что после скандального случая с сауной в здании детского лагеря в Алматы Генпрокуратура начала проверку учреждений для досуга школьников.

"Естественно, в ходе их деятельности выявляются различные нарушения. Они связаны с тем, что когда объект получает санэпидзаключение, он показывает, что его мощность, к примеру, 150 детей. (...) В ходе проверок деятельности выясняется, что они оказывают услуги на 300 детей. Отсюда и все нарушения. Второе, выявляются нарушения, связанные с безопасностью водоснабжения, канализования – септики переполнены и своевременно не очищаются. Выявляются нарушения в организации питания детей, хранении продуктов. Нет документов, подтверждающих качество продукции. Персонал не везде прошел медосмотр", - перечислила Есмагамбетова.

Санврач добавила, что по результатам проверок к лагерям сразу применяются меры административного взыскания.