Генпрокуратура проверяет детские лагеря в Казахстане

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С учетом летнего периода и возможных нарушений прав детей по поручению генерального прокурора территориальные прокуроры совместно с уполномоченными органами приступили к проверкам в деятельности государственных, частных и палаточных лагерей, передаёт Baigenews.kz.

Как известно, прокуратурой города Алматы начаты досудебные расследования по фактам злоупотребления полномочиями и неисполнению обязанностей по воспитанию несовершеннолетних при организации "детского лагеря в одном помещении с сауной".

По сведениям министерства просвещения на сегодня в стране действует 848 лагерей, из них 118 – государственных, 100 – частных, 630 – палаточных.

Также в июне функционировало 10 216 пришкольных лагерей.

Проверками планируется охватить условия проживания детей, соблюдения санитарно-эпидемиологических норм, пожарной безопасности, обеспечения питанием и медицинской помощью.

Также изучаются вопросы соблюдения законности при проведении закупок услуг по организации детского летнего отдыха на 2023 год.