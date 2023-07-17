Сауна располагалась в детском лагере в Алматы

Фото: orda.kz

На территории лагеря, куда отправили детей, работала сауна для всех желающих, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Orda.kz.

Очередной скандал разгорается вокруг детского лагеря в Алматы. Детей из Жетысуской области отправили по бесплатным путёвкам в лагерь "Арман дала". Однако едва приехав туда, школьники стали слать родителям фото с ужасающими условиями, делятся в соцсетях общественники.

дети, спящие на полу/ скриншот с видео

Однако ещё больший шок испытали взрослые, приехав забрать детей. Родители сняли на видео, как по территории лагеря ходят раздетые мужчины. Оказалось, здесь же функционирует сауна, куда могут прийти все желающие. Также на территории оказались ресторан и компьютерный клуб.

Дети ночью спят на полу. В душных комнатах же стоят двухъярусные кровати. Родители и общественники требуют привлечь к ответственности тех, кто отправил детей в лагерь и тщательно проверить его деятельность. Они рассказывают, что перед отправкой детей им рекламировали совсем другой лагерь с таким же названием. Взрослые подозревают, что их намеренно ввели в заблуждение.

Ранее дети пожаловались на то, что их били в лагере шнуром от зарядки мобильного телефона, а также на еду и плохие бытовые условия в лагере близ Шымкента.