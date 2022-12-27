Процветай край родной - как североказахстанский предприниматель на протяжении многих лет развивает родное село

В селе Мерген района Шал акына Северо-Казахстанской области работают несколько крестьянских и фермерских хозяйств, однако выделяется на их фоне одно ТОО, которое уже на протяжении долгих лет активно поддерживает сельчан, вкладывая миллионы в развитие родного села, передаёт BaigeNews.kz.

Социальная ответственность бизнеса в Казахстане обретает все более массовый характер. Предприниматели не ограничиваются лишь только накоплением и извлечением прибыли, а уделяют внимание благосостоянию родных регионов, городов и сёл. Отличным примером социально ответственного предпринимательства можно назвать ТОО "Гермес Агро" - компания только за последние шесть лет выделила порядка полумиллиарда тенге на развитие и поддержку сел Мерген и Жалтыр Городецкого сельского округа района Шал акын.

Ремонт внутрипосёлковых дорог и освещения, спонсорская помощь Жалтырской и Мергенской общеобразовательным школам (питание, путевки в лагерь, ремонт, новогодние подарки), строительство домов для работников предприятия и запуск водопровода в селе Мерген – это далеко не полный список помощи, которую оказывает ТОО "Гермес Агро" местным жителям. Год назад усилиями предприятия в селе Мерген установили минифутбольное поле с искусственным покрытием стоимостью три миллиона тенге. За 46 миллионов тенге здесь построили спортивный комплекс "Жастар", в котором проводят уроки физкультуры, а в вечернее время спортом занимается сельская молодёжь.

Одной из главных мотиваций в работе и жизни директор ТОО "Гермес Агро" Сергей Окунев называет семейные традиции и безграничную любовь к родине. Предприниматель родился и вырос в селе Чапаевском, ныне село Мерген. Мужчина, отучившись в университете, вернулся на родину продолжить дело своего отца – работать на земле. В 2004 году трудовую деятельность начал в крестьянском хозяйстве "Окунев", главой которого является его отец Виктор Сергеевич. ТОО "Гермес Агро" занимается выращиванием зерновых и зернобобовых культур, масличных и кормовых культур.

Ежегодно предприятие продолжает инвестировать в сельское хозяйство региона. Полностью обновили машинно-тракторный парк: приобрели новые зерноуборочные комбайны, почвоперерабатывающие агрегаты и другую сельскохозяйственную технику. Предприятие ежегодно демонстрирует стабильные показатели урожайности зерновых и масличных культур. Кроме того, ТОО "Гермес Агро" занимается развитием животноводства и "породным преобразованием".

В основном на предприятии трудятся местные жители. Есть и те, кто специально перебираются в Мерген из близлежащих районов и сел. Для многих выпускников местных школ работа в родном селе и крестьянском хозяйстве стало мотивацией получить профильное образование.