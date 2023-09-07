  • 7 Сентября, 12:32
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Процедуры таможенного контроля между Казахстаном и Турцией планируют упростить

Сегодня, 10:46
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Процедуры таможенного контроля между Казахстаном и Турцией планируют упростить Сегодня, 10:46
Сегодня, 10:46
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Сегодня на пленарном заседании Сената Парламента депутаты одобрили ратификацию Соглашения между правительствами Казахстана и Турции об организации информационного обмена и упрощении процедур таможенного контроля, соглашение которого был подписан в Анкаре 10 мая 2022 года, передает корреспондент BaigeNews.kz

По словам сенатора Бекболата Орынбекова, соглашение направлено на повышение эффективности и сокращение сроков проведения таможенного контроля посредством электронного обмена сведениями по товарам и транспортным средствам, перемещаемым между Казахстаном и Турцией. В частности, документом предусматривается, что применение обмена информацией и упрощения процедур таможенного контроля будет предоставлять участникам внешнеэкономической деятельности в соответствии с национальным законодательством государств сторон: приоритетный порядок прохождения границы в пунктах пропуска;  упрощение таможенных формальностей в целях сокращения времени таможенного контроля; освобождение от таможенного досмотра в пунктах пропуска, за исключением случаев наличия признаков правонарушений в сфере таможенного дела и контрабанды.

Депутат Нурия Ниязова, в свою очередь, добавила, что Турецкая Республика является одним из основных торгово-экономических партнеров Казахстана и занимает третье место в торговле с нашей страной (без учета государств-членов ЕАЭС).

"Реализация настоящего закона позволит повысить уровень сотрудничества между сторонами в целях защиты экономических и общественных интересов, а также упростить и оптимизировать процедуры таможенного контроля, что в свою очередь значительно увеличит суммы поступлений таможенных и налоговых платежей. Учитывая вышеизложенное, предлагаю поддержать данный проект", - сказала она.

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