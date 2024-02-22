Студентов с ограниченными возможностями кормили просроченными продуктами в Кентау

В Туркестанской области прокуроры выявили вопиющие нарушения прав 80 детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в специальном профколледже Кентау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на надзорный орган региона.

По информации прокуратуры Туркестанской области, руководство колледжа на протяжении длительного времени ненадлежащим образом обеспечивало студентов госуслугами.

"Выявлены нарушения в предоставлении некачественного образования, несоответствие преподавательского состава квалификационным требованиям, не соблюдение санитарных и противопожарных норм. Учреждением предоставлялись продукты питания, а также медицинские препараты с истекшим сроком годности", - сообщили в надзорном органе.

В ведомстве также сообщили, что управление координации занятости и социальных программ знало о незаконном приеме на обучение абитуриентов с медицинскими противопоказаниями и ограничениями, но не принимало никаких мер.

"В целях недопущения подобных нарушений и защиты прав детей-инвалидов прокуратурой области внесены пять актов прокурорского реагирования в акимат области и территориальные департаменты государственных органов", - сообщили в прокуратуре.

Отмечается, что этот колледж - единственное в стране спецучреждение для детей с ограниченными возможностями.