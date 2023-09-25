Пропавшего в Алматы 5-летнего малыша нашли в Каскелене
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Мальчика, потерявшегося в микрорайоне Калкаман-2 в Алматы, нашли полицейские в Каскелене, передаёт BaigeNews.kz.
Ориентировка появилась на Instagram-странице волонтёрского движения Lider.kz по Алматинской области.
"Мальчик ушёл 24 сентября около 12.30 из дома в микрорайоне Калкаман-2. Был одет в чёрную шапку, спортивный костюм, белые кроссовки", — отмечалось в ориентировке.
Спустя некоторое время волонтёры опубликовали сообщение о том, что малыша нашли полицейские в городе Каскелен Карасайского района.
В ЗКО полицейские всю ночь искали трёхлетнюю девочку, которая шла с мамой шла из соседнего посёлка и потерялась. В поисках участвовал весь личный состав отдела полиции Жанибекского района, сотрудники отдела чрезвычайных ситуации, пограничной службы, акимата и местные жители. Девочку живой и здоровой нашли с помощью служебной собаки пограничной службы.
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