  • 30 Августа, 01:02
  • BAIGENEWS
Уникальный цех по производству селена открыли в Балхаше
Токаев призвал правозащитников к тесной работе с гражданским обществом
Казахстанка выиграла чемпионат мира по пауэрлифтингу среди юниоров
Запретить ввоз "праворульных" авто предлагают в Казахстане
Яркую комету Нишимура можно будет увидеть в сентябре
Как в Жамбылской области уничтожили почти 50 тысяч вейпов
На 17% снизилась преступность в Казахстане - МВД
Водителя Кайрата Нуртаса оштрафовали
Двукратный чемпион Африки перешёл в казахстанскую велокоманду
Александр Бублик проиграл в первом же матче на US Open
Елена Рыбакина разгромила соперницу на старте US Open-2023
Cерная кислота разлилась в Экибастузе
44 солдата-срочника попали в больницу в Кокшетау
Казахстан не намерен подавать иск на МАГАТЭ - МИД РК
Минэнерго требует найти ресурсы для ликвидации пожара на месторождении в Мангистау
Какие ТЭЦ не готовы к отопительному сезону по запасам угля
Лучшую урожайность в этом году демонстрирует Туркестанская область
Тушить пожар в Наурузумском заповеднике помогают силы трех регионов РК
Смерть роженицы в Жанаозене: врачи получили строгий выговор
Казахстанского теннисиста подозревают в договорных матчах

Трёхлетняя девочка потерялась в степи в ЗКО

Сегодня, 00:31
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Polisia.kz Сегодня, 00:31
Сегодня, 00:31
156
Фото: Polisia.kz

Удивительную историю поисков пропавшей 3-летней девочки рассказали в полиции ЗКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

28 августа в 22:00 часов в отдел полиции Жанибекского района обратилась взволнованная 32-летняя жительница поселка Жанибек, которая сообщила о пропаже её 3-летней дочери по имени Айару.

Все произошло вечером, когда женщина ехала в гости в поселок Узынколь, однако попутная машина высадила их с дочерью неподалеку от поселка. Женщина шла с ребенком, в это время уже стемнело и вдруг она заметила, что дочки нет рядом. Женщина пыталась найти ее самостоятельно, а после обратилась за помощью к полицейским.

На поиски немедленно мобилизовали весь личный состав отдела полиции. Поиски длились всю ночь. В проведении поисковых мероприятий было задействовано более 200 человек из числа сотрудников полиции, отдела чрезвычайных ситуации, пограничной службы, акимата и местных жителей. К слову, в поиске ребенка были задействованы все службы района.

Айару удалось найти в степи к 4:00 утра в 6 км от поселка, куда они направлялись. Девочку нашли с помощью служебной собаки пограничной службы. Ребёнок цел и доставлен в районную больницу. В настоящее время жизни и здоровью девочки ничего не угрожает.

Самое читаемое

Наверх