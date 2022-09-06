Пропавшего мужчину ищут под завалами в Костанайской области. Репортаж BaigeNews.kz

Фото: @gazshak

BaigeNews.kz продолжает вести прямые эфиры из Костанайской области, где произошли пожары. На месте происшетсвия находится наш корреспондент Жадра Жулмухаметова - она побеседовала с жителями села Аманкарагай, где огонь уничтожил десятки домов. Один из сельчан Николай Макаров рассказал, что перед тем, как пожар разбушевался, два дня жители наблюдали дым со стороны леса.

"Дымило два дня. Один день в лесу был дым далеко, потом поднялся ветер и к обеду полыхало здесь. И началась эвакуация. Грозы-то не было, из-за чего могло загореться? Как оно может из-за жары загореться? Солнце что ли напекло?", - недоумевает мужчина.

В пожаре полностью сгорел дом его матери, где проживала сестра Николая вместе с детьми. Теперь семья буквально осталась на улице. Однако, по словам сельчанина, никто из пострадавших без помощи не остался.

"Я свой дом спас. А тут сестра моя жила. Обещают построить, много гуманитарной помощи дают, хорошо. Детям по ноутбуку дали, одежду, еду. Грех обижаться. А как будут деньгами давать, восстанавливать, будет видно", - рассказал он.

Сейчас жители села пытаются восстановить свои жилища. Кое-какие дома сгорели дотла - их, скорей всего, нужно будет снести и построить заново, сообщает наш корреспондент.

Журналист также успела снять на видео, как несколько мужчин разбирают завалы. Оказалось, что это волонтёры из поисково-спасательной работы. Доброволец по имени Алексей рассказал, что он вместе с товарищами ищут человека под завалами - предположительно хозяин дома не смог выбраться из охваченного огнем жилья и погиб.

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Фото: @gazshak