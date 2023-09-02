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Промоутер сделал заявление о Геннадии Головкине

Сегодня, 18:14
АВТОР
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sports.kz Сегодня, 18:14
Сегодня, 18:14
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Фото: sports.kz

Промоутер Том Леффлер, известный по работе с экс-чемпионом мира Геннадием Головкиным, вспомнил о значимой дате в карьере казахстанского ветерана бокса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

1 сентября 2012 года Геннадий провел свой дебютный поединок в США, в котором нокаутировал поляка Гжегожа Проксу.

"В этот день 11 лет назад, 1 сентября 2012 года, Геннадий Головкин дебютировал в США и на телеканале HBO. Он нокаутировал чемпиона Европы Проксу, положив начало эре разрушения, редко встречающейся в боксе. GGG полностью изменил экономику среднего веса: собирал аншлаги в Madison Square Garden в Нью-Йорке, побил рекорд посещаемости в Dignity Health Sports Park, устраивал „солдауты“ в The Kia Forum в Лос-Анджелесе, T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, The O2 в Лондоне, Saitama Super Arena в Токио. Мы заручились спонсорской поддержкой, что принесло один из самых высоких спонсорских доходов для боксера. Очень горжусь тем, чего нам удалось достичь с помощью глобального бренда GGG", — написал в Instagram Леффлер.

Напомним, что последний на сегодняшний день поединок Геннадия Головкина состоялся в сентябре 2022 года в Лас-Вегасе. В нем он уступил единогласным решением судей Саулю "Канело" Альваресу в их третьей очной встрече на ринге. 

14 июня 2023 Международная боксерская организация объявила, что Геннадий Головкин (42-2-1, 37 КО) официально отказался от ее титула чемпиона мира в среднем весе. Напомним, ранее GGG оставил чемпионские пояса WBA Super и IBF. Таким образом, казахстанский ветеран больше не является действующим чемпионом мира среди профессионалов. 

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