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"Проиграл 11 миллионов долларов": как распознать, что ваш близкий лудоман?
В Казахстане становится всё больше зависимых от азартных игр, сообщают специалисты. По их данным, зависимые от игр, так называемые "ставочники", игроманы или лудоманы, все чаще обращаются за помощью. Реже они приходят к специалистам по своей инициативе, чаще за руку с родителями или с отчаявшимися женами.
В свои 28 лет Султан, чьё имя мы изменили по его просьбе, имеет за спиной десятилетний стаж ставок. Говорит, сначала начал делать небольшие ставки в букмекерских конторах, началось всё с пятисот тенге. Первые победы мотивировали молодого человека продолжать играть, и легкие деньги вскружили голову, говорит Султан.
"В первый раз я выиграл в два раза больше, чем поставил. Затем ставки увеличивались, я ставил и 10 тысяч, потом уже и 100 тысяч тенге. Но когда ставки увеличились, я начал чаще проигрывать, в какой то момент размер проигранной суммы стал больше того, что я выигрывал, и тогда я взял свой первый кредит. Думал, поставлю эти деньги, выиграют, отдам всё да ещё и в плюсе останусь. Но проиграл эти деньги, взял ещё больший кредит, и снова проигрыш", - рассказал Султан.
С тех пор у мужчины накопилось долгов на 15 миллионов тенге. Сначала он пытался закрыть их, продавая личные вещи, ноутбук, одежду, часы, которые достались ему от отца. А затем начал "тащить" всё нажитое с супругой из дома, в ломбард сдал телевизор, продал микроволновку и многое другое. Тревогу забила жена.
"Супруга задавала мне очень много вопросов, для чего я это делаю, почему я не могу остановиться, но я не мог на них ответить. Потому что я сам не знал ответа. Это очень сложно объяснить, когда ты делаешь то что не должен, умом это понимаешь, но остановиться не можешь. Нам звонили коллекторы, выбивали деньги, дома не было бытовой техники, я не знаю, как жена тогда не ушла от меня. Потому что я был неадекватен. В итоге она заняла деньги и обратилась к специалистам, за руку меня с собой привела к врачам, хотя я тогда не понимал зачем, я не чувствовал себя больным, я просто хотел выиграть и закрыть все наши долги. Но в клинике мне объяснили что к чему, так сказать, вправили мозги. Сейчас я ещё прохожу лечение, но уже понимаю что я натворил, когда выйду, найду работу, нужно закрывать долги, извинюсь перед женой и начну жизнь с чистого листа", - с надеждой планирует Султан.
По словам врачей, игромания это заболевание, которое выражается в психоповеденческои расстройстве личности. Заболевание это научно доказанное, а проблема общемировая. По словам Анатолия Ичетовкина, ведущего специалиста частного анонимного реабилитационного центра в Шымкенте, сначала появляется увлечение, когда человек только начинает играть и проходит первый цикл, первую стадию. Он может кратковременно остановиться, пол года не играть, а потом опять начать делать ставки. Но если этот этап формирования человек проходит, то появляются бесконтрольность и нарушение четырёх сфер: соматической, психологической, духовной и социальной. В социальной сфере появляются осложнения в работе и семье, финансовая нестабильность, кризис, долги, портится репутация. А в соматической, например, отмечаются нарушения сна, неврозы, психозы, сбой питания, распорядка дня, меняется день с ночью.
"Симптомы такие: человек начинает ограждаться от социума, ценности которые раньше для него были важны, становится безразличным. Он не обращает внимание ни на себя, ни на семью, появляется уход от реальности, избегание, эмоциональная нестабильность, реактивность, неврозы, психозы, ночные кошмары учащаются. На этом этапе формируется зависимость. Игромания в 21 веке стала социально приемлемой, появилась общая доступность через социальные сети, рекламу, и когда человек видит такую рекламу, у него появляется желание, любопытство, попробовать себя, рискнуть, меркантильный интерес появляется к тому, что можно так легко и доступно заработать большие деньги с шестью нулями. А основная причина - это неполная информированность о вреде. Человек не видит опасности перед игрой и начинает от своего любопытства пробовать, у него получается играть, где-то выиграл, где-то проиграл, ему интересен этот риск, и он постепенно втягивается. Кто-то рассматривает даже как некий бизнес, кто-то просто рискнуть. Потому что очень много рекламы "рискни и выиграешь, ты лучший, только ты", такой посыл, это маркетинговый ход, и у человека просыпается вот это "у меня получится, дай ка я рискну"", - говорит эксперт.
По словам специалиста, в последнее время к нему все чаще обращаются родные игроманов. В день в реабилитационный центр приходят по две-три семьи.
"В день обязательно два три человека обращаются, ищут выходы из ситуации, просят помощь. Потому что в аптеках или больницах лекарство ещё не придумали от игромании, нет такой пилюли, которая бы решила проблему, ведь здесь проблема в психике, это зависимость. Здесь нужна коррекция, социальная реабилитация, которая направлена на изменение мышления, поведения, полное предоставление информации о последствиях игры. Когда человек обладает полной информацией и понимает последствия, тогда он находит способ выхода и обретает навыки. Медикаментозная коррекция требуется, если у человека есть нарушения сна, сбой аппетита, психотерапевты могут назначить лекарства, но больше идёт психологическая коррекция. Потому что у человека годами формируется зависимое мышление, и тут задача в социальной реабилитации. В первую очередь, нужно оградить зависимого, это закрытый стационар, чтобы у него не было доступа к игре, телефону, социальным сетям. Предоставить все возможные условия, чтобы он ни в чём не нуждался, и под руководством специалистов проводится коррекционная программа она прописана, и специалисты направляют человека. Идёт полная информация, групповая терапия, индивидуальная терапия, создаётся терапевтическая среда", - говорит специалист.
По словам эксперта, нужно обратить внимание пациента на ущерб от игры. Расписать то количество времени, которое он уделял игре, какой ущерб он принёс себе, семье, задать вопросы, приносила ли она прибыль, удовлетворение. И когда реабилитант видит анализ в "трезвости" от игры и адекватности, он может проследить все причинно-следственные связи, приходит осознание, принятие того, что это плохо.
"Врач показывает варианты, говорит, вот у меня есть такой пример реабилитации, люди живут вне игры, они живут счастливо и свободно. Конечно, на пути реабилитации есть сопротивление, но мы преодолеваем его, у людей появляется стимул, есть такая негативная мотивация, видя последствия, слёзы своих детей, человек начинает двигаться вперёд, понимает, что нужно решать проблему", - объяснил Ичетовкин.
На счету у специалиста сотни пациентов с игроманией. И у всех были огромные долги.
"Не встречал я такого игромана, кто был в плюсе, все кто играет долго, все в минусах, и последствия очень печальные, вплоть до суицидальных попыток. Самый большой денежный ущерб - это около 11 миллионов долларов, это у нас на юге был такой мужчина, у него большой стаж игры и всё это он проиграл в букмекерских конторах. Там была бесконтрольность, займы, всё, что накопил в жизни, он всё проиграл. То есть он попросту работал "на контору", - говорит специалист.
При этом игромания всё чаще стала затягивать несовершеннолетних:
"Самому молодому такому человеку, чьи родители к нам обратились, было 14 лет. Обратилась семья, сын в 14 лет играет, уже практически на тот момент год. Вещи и деньги начали пропадать, он сбегал из дома, закрывался в комнате, в темноте, избегал родных, пропускал учёбу, были неврозы, психозы. Всё у него проглядывалось. И уже родители начали тревожиться и обратились к нам. При консультации я дал рекомендации, потому что у нас в стране несовершеннолетних по закону нельзя госпитализировать в реабилитационные центры, в стационары. Тут можно было только работать с психотерапевтами, которые работают с игроманией, проводить встречи, консультации. Но я больше их не видел, дал направление, рекомендации и всё. Несовершеннолетним не предусмотрена помощь. Не знаю есть ли частные кабинеты, но такого я не встречал. Индивидуальные, частные консультации, платные есть, а бесплатной я не видел. Хотя я считаю что это нужно".
По словам врача, игромания это как хроническое заболевание головного мозга. Та сформировавшаяся нейронная сеть всегда будет в голове у человека, но задача лудомана научиться жить со своей зависимостью, проводить профилактику и соблюдать границы. Врач привёл аналогию с сахарным диабетом, когда человек знает, что у него есть заболевание и ограничивает себя в еде.
"С зависимостью можно жить, и есть очень много ребят, которые проходят социальную реабилитацию, стараются, живут вне игры с семьями, счастливо, устраняют все последствия, долги, восстанавливают семьи, я знаю достаточно много таких людей", - говорит специалист.
Эксперт также затронул важность ограничения легкого доступа к играм через социальные сети, а также усиления противозависимой пропаганду, особенно в общественных местах, образовательных учреждениях. Поддерживают врача и общественники. По словам Тохтара Болысова, исполнительного директора объединения юридических лиц "Конгресс молодёжи Казахстана", проблема лудомании в Казахстане растёт.
"У каждого из нас в окружении есть люди, которые играют, каждый из нас может рассказать историю о друге, соседе, родственнике, который страдает этим заболеванием. Я думаю, у каждого гражданина Казахстана есть такой знакомый. Проблема в том, что в нашей стране это нигде и никак не регистрируется", - говорит общественник.
Причин несколько: в первую очередь, это нехватка финансовой грамотности.
"Одна из главных проблем - это слабая финансовая грамотность наших сограждан. Они считают что быстрый выигрыш поможет прийти к большому. Для того чтобы решить проблему нужно принимать острые меры. Я выступал с инициативой повысить возраст выдачи микрокредитов. Это причина для лёгкого доступа денег и дальнейшего "лёгкого" так сказать заработка. Если в 21 и выше люди понимают, что у них есть какая-то финансовая ответственность, то в 18 он берёт микрокредит, просаживает его на играх, а затем звонить начинают его родителям, потому что он ещё студент, и тем самым родители уже несут ответственность за своих детей, которым уже по сути 18 лет. Мы понимаем, что эта инициатива не позволит полностью решить проблему, но хотя бы оградит тех, у кого нет финансовой ответственности за свою жизнь, которые живут за счёт родителей, стипендии, которые не зарабатывают деньги. Да, есть ребята которые работают, у них есть ответственность и финансовая грамотность. Но есть и другая сторона",- говорит общественник.
По его мнению, уроки финансовой грамотности нужно проводить повсеместно. Так же как и необходима бесплатная психологическая помощь и усиление института психологии в организациях образования.
"Также нужно систематизировать эту сферу, в целом. Кто сейчас может сказать, сколько букмекерских контор существует, сколько работает онлайн-казино. Я понимаю, что это не позволит уменьшить количество, но появятся правила. То есть, если в лото в день человек тратит больше миллиона, то автоматически на время блокируется его аккаунт, а делают ли так в онлайн-казино или букмекерских конторах? Если систематизировать эту сферу, то можно ограничить сумму денег, которую люди за раз тратят. И мы сможем увидеть, что это наши казахстанские компании, которые заинтересованы в развитии Казахстана. Конечно, они все зарабатывают, и большая часть казахстанцев против их работы. Но если это наши компании, можем на них влиять, а посмотрите, сейчас большинство онлайн-казино не казахстанские, они работают за границей, и к ним есть лёгкий доступ. Или, например, налоги от лото идут в развитие спорта, там повышенный налог. А идут ли налоги вообще от букмекерских контор и онлайн-казино. Если всю систему систематизировать, те кто уже играет, конечно, будут играть и будут новые игроки приходить. Но это останется как некий вид развлечения. Есть же те, кто с головой уходит в сферу ресторанов или тратит огромные деньги на путешествия. Но вопрос в том что это будет не так легко", - рассуждает общесвтенник.
При этом важно "не переборщить", поскольку прямой запрет на такой бизнес причинит больше зла, чем добра, считает эксперт. Тотальный запрет может привести к тому, что этот вид развлечений уйдёт в подполье, а как говорится, то что запрещено, притягивает ещё больше.
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