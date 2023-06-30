Профессия полицейского должна стать уважаемой — Токаев провёл заседание в МВД

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев в пятницу, 30 июня, провёл коллегию министерства внутренних дел, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Как отметил президент, в системе государственного управления МВД отведена особая роль. Охрана общественного порядка, борьба с преступностью напрямую влияют на безопасность граждан и государства в целом. Служба в правоохранительных органах – непростое дело, которому сотрудники правоохранительных органов посвящают круглые сутки, сказал он.

"В вашей работе есть и риски, и угрозы. Вы круглые сутки находитесь на страже порядка – это требует высочайшей самоотверженности и выносливости. Те, кто попал в беду, в первую очередь обращаются за помощью в полицию, ведь вы являетесь представителями государства и власти. Люди верят, что вы защитите их. Другими словами, на вас постоянно лежит огромная ответственность. Эффективная работа полиции крайне важна для общества и государства в целом. Все общество должно всячески поддерживать стражей порядка, и эту поддержку мы обязательно будем оказывать. Профессия полицейского должна стать одной из самых уважаемых в обществе, а сами сотрудники полиции должны честно и безупречно служить своей стране и народу. Поэтому особое внимание следует уделять совершенствованию работы органов внутренних дел", - сообщил глава государства.

Он обратил внимание на то, что сейчас внедряется сервисная модель деятельности полиции. Запуск пилотных проектов позволил оптимизировать деятельность подразделений, которые тесно взаимодействуют с гражданами.

"Приняты конкретные меры, направленные на внедрение принципа "Полиция в шаговой доступности". Набранные темпы ни в коем случае не следует замедлять. Мы не должны ограничиваться результатами, достигнутыми в рамках пилотного проекта. Но, откровенно говоря, о сервисной модели деятельности полиции известно только специалистам. Об этом свидетельствует и то, что обычные граждане и представители общественности не высказываются по этому вопросу. Значит, люди не видят конкретных результатов и положительных изменений", - сказал Токаев.

По его словам, в фокусе особого внимания должно быть и досудебное производство, представляющее собой отдельный вид государственной службы в правоохранительной сфере со своим внутренним уставом и правилами.