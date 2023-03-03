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На 5 миллионов оштрафовали ТЭЦ в Экибастузе
Неисправные средства измерения использовали в "Экибастузтеплоэнерго", поэтому компания могла получать некорректные данные о работе теплоэлектростанции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz. Об этом на первом заседании регионального штаба по вопросам технического регулирования сообщил председатель Комитета технического регулирования и метрологии Минторговли и интеграции РК Куаныш Еликбаев.
"События ноября прошлого года не оставили без внимания сферу технического регулирования и метрологии. По итогам проверок в ТОО "Экибастузтеплоэнерго" установлено 463 средства измерения, которые применялись с нарушениями проверочного интервала, 23 с истёкшим сроком проверки. То есть около 500 средств измерения, которые могли влиять на все важнейшие показатели работы этого объекта, применялись с нарушениями", — сообщил Еликбаев.
В министерстве уточнили, что работу ТЭЦ прокуроры и сотрудники департамента регулирования и метрологии региона проверяли в январе. Они изучали соблюдение установленных требований в области метрологии.
"Установлено применение средств измерений с нарушением межпроверочного интервала и с истёкшим сроком поверки, таких как: манометры технические, преобразователи давления, вольтамперфазометр, мегаомметр. Применение средств измерений без поверки является нарушением пункта 1 статьи 19 закона "Об обеспечении единства измерений", — сообщили в министерстве.
Это нарушение предусматривает штраф в размере 1600 МРП или 5 520 000 тенге. И так как руководство "Экибастузтеплоэнерго" признало факт нарушения, в порядке сокращённого производства вынесено определение об уплате административного штрафа в размере 2 760 000 тенге в течение семи суток.
В Минторговли отметили, что штраф оплачен.
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