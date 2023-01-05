Проблемы с оплатой проезда в автобусах возникли в Астане

Фото: instagram.com/cts_kz

Астанчане испытывают трудности с оплатой проезда в автобусах с помощью QR. В компании CTS пояснили, с чем это связано, передаёт BaigeNews.kz.

"В связи со сменой поставщика по оплате проезда посредством QR-кода наблюдаются технические сбои. Оплата проезда через мобильные приложения подключается по мере технической готовности, на некоторых маршрутах замечены сложности при сканировании QR-кода. В случае возникновения трудностей просим написать нам, указав номер маршрута и время", - сообщили в компании CTS.

Сотрудники департамента транспортного контроля и контрольно-линейной службы уведомлены о ситуации, они проводят разъяснительные беседы с пассажирами.

В CTS напомнили, что оплата проезда посредством сканирования QR-кода - альтернативный способ рассчитаться за поездку.

"Если нет возможности оплатить проезд дополнительным способом, то необходимо воспользоваться основным - транспортной картой", - уточнили в CTS.

Работы по интеграции с поставщиками мобильных приложений могут занять несколько дней. Граждан просят отнестись к этому с пониманием.