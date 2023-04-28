Приём заявлений на ЕНТ начался в Казахстане

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Приём заявлений на основное ЕНТ начался 28 апреля и продлится до 14 мая, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Национального центра тестирования. ЕНТ для участия в конкурсе на присуждение государственного образовательного гранта пройдет с 16 мая по 5 июля. Абитуриентам даются две попытки сдать ЕНТ.

По решению Миннауки и высшего образования страны в 2023 году всем абитуриентам будет предоставлена возможность сдать основное ЕНТ два раза и участвовать в конкурсе грантов с наилучшим результатом. А также они сами определяют дату, время и место тестирования. При этом абитуриенты могут выбрать лишь одну комбинацию профильных предметов на две попытки.

Зарегистрироваться на участие в ЕНТ можно на сайте Национального центра тестирования.

"Для подготовки абитуриентов к основному ЕНТ в прошлом году был внедрен индивидуальный тематический анализ по каждому предмету. То есть после каждого ЕНТ (январь, март) у выпускников есть возможность подтянуть слабые темы. Кроме того, после сдачи первой попытки у них также будет время улучшить свою подготовку ко второму тестированию. Еще одна возможность – мы открыли бесплатный доступ к пробному онлайн-тестированию. Продолжаются бесплатные онлайн-уроки от образовательных центров. А на сайте НЦТ в начале учебного года были опубликованы: список литературы и план теста, по которым составлялись задания; список 100 исторических дат по предметам "История Казахстана" и "Всемирная история"; список терминов по "Информатике"; список литературных произведений по "Казахской литературе" и "Русской литературе". Надеемся, что эти и другие принятые меры для улучшения качества подготовки помогут нашим выпускникам пройти тестирование достойно", – отметил директор Национального центра тестирования Руслан Емелбаев.

К слову, первый этап регистрации будет осуществляться с 28 апреля по 6 мая, второй этап – с 7 по 14 мая.