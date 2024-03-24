Кейт Миддлтон сообщила, что у нее рак
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Кейт Мидлтон сообщила, что нее диагностировано онкологическое заболевание. Принцесса Уэльская выпустила видеообращение на официальной странице в Instagram, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ВВС.
Сообщение было записано телеканалом "Би-би-си" в саду Виндзорского замка. Кейт Миддлтон призналась, что о ее состоянии стало известно после серьезной операции на брюшной полости, проведенной в январе этого года. Она пояснила, что несколько недель затишья в медиапространстве были нужны для того, чтобы принять эту новость и объяснить все детям: десятилетнему Джорджу, восьмилетней Шарлотте и пятилетнему Луи. Сейчас она на раннем этапе прохождения курса химиотерапии.
Обращение принцессы призвано погасить информационный шум, который возник после сообщения об операции, последующей пропажи Кейт Мидлтон из информационного пространства, а затем появления ее фотографии на День матери, на котором были обнаружены грубые следы редактирования.
"Это, конечно, стало огромным шоком, и мы с Уильямом делаем все возможное, чтобы все осознать и решить эту проблему в частном порядке ради нашей молодой семьи. Как вы понимаете, это заняло время. Мне оно потребовалось, чтобы восстановиться после серьезной операции и начать лечение. Но самое главное, нам оно было необходимо, чтобы объяснить все Джорджу, Шарлотте и Луи так, как им будет понятно, и заверить их, что со мной все будет в порядке", — сказала супруга принца Уильяма.
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