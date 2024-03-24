Кейт Миддлтон сообщила, что у нее рак

Кейт Мидлтон сообщила, что нее диагностировано онкологическое заболевание. Принцесса Уэльская выпустила видеообращение на официальной странице в Instagram, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ВВС.

Сообщение было записано телеканалом "Би-би-си" в саду Виндзорского замка. Кейт Миддлтон призналась, что о ее состоянии стало известно после серьезной операции на брюшной полости, проведенной в январе этого года. Она пояснила, что несколько недель затишья в медиапространстве были нужны для того, чтобы принять эту новость и объяснить все детям: десятилетнему Джорджу, восьмилетней Шарлотте и пятилетнему Луи. Сейчас она на раннем этапе прохождения курса химиотерапии.

Обращение принцессы призвано погасить информационный шум, который возник после сообщения об операции, последующей пропажи Кейт Мидлтон из информационного пространства, а затем появления ее фотографии на День матери, на котором были обнаружены грубые следы редактирования.