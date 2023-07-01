Приговор Серику Кудебаеву оставили без изменений

Суд области Жетысу рассмотрел апелляционную жалобу по уголовному делу в отношении экс-начальника полиции Алматинской области Серика Кудебаева. Приговор от 28 апреля 2023 года оставили без изменений, передаёт BaigeNews.kz.

Беглый генерал, осуждённый на десять лет, подал на апелляцию 7 июня.

Напомним, генерал-майора Серика Кудебаева суд приговорил к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности. До этого его экстрадировали из Турции, куда он сбежал от следствия. Кудебаев обвинялся в превышении полномочий. По версии следствия, во время январских беспорядков 2022 года он, будучи комендантом Алматинской области, покинул здание департамента полиции. Участники беспорядков похитили оттуда оружие.

Заместитель председателя Комитета национальной безопасности – директор пограничной службы Ерлан Алдажуманов отказался комментировать побег экс-начальника департамента полиции Алматинской области Кудебаева. В кулуарах мажилиса, отвечая на вопрос журналистов, как можно пересечь границу, он предложил журналистам самим поехать на границу и проверить, как можно через неё сбежать.