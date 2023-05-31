"Я не знаю, как сбежал Кудебаев" - в КНБ предложили журналистам самим выяснить, как сбежал генерал-майор

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Заместитель председателя Комитета национальной безопасности – директор пограничной службы Ерлан Алдажуманов отказался комментировать побег экс-начальника департамента полиции Алматинской области Серика Кудебаева, передаёт BaigeNews.kz.

В кулуарах мажилиса, отвечая на вопрос журналистов, как можно пересечь границу, Ерлан Алдажуманов предложил журналистам самим поехать на границу и проверить, как можно через неё сбежать.

"Я не знаю, как он сбежал, давайте дождемся окончания следствия", - отмахнулся Ерлан Алдажуманов.

Пока борец за национальную безопасность пытался сбежать от журналистов, состоялся любопытный диалог между ними.

"У нас дырявая граница", - заявили репортёры.

"Не говорите так", - возмутился КНБ-шник.

"Почему, если у нас человек сбегает?" - задали вопрос журналисты.

"Сделайте проще. Выйдите на границу и посмотрите", - ответил Алдажуманов.

Напомним, экс-главу ДП Алматинской области Серик Кудебаев осудили за превышении полномочий. Перед вынесением приговора, в апреле он сбежал из Казахстана в Турцию. Сделал он это, незаконно перейдя казахстанско-кыргызскую границу.

Спустя несколько дней его поймали за границей и экстрадировали в Казахстан.