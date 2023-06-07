Осуждённый на 10 лет Серик Кудебаев хочет обжаловать приговор

Фото: пресс-службы МВД РК

Серик Кудебаев, бежавший от следствия за границу и осуждённый на 10 лет, подал на апелляцию. Об этом сообщили в пресс-службу суда Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz.

"Рассмотрение апелляционной жалобы по уголовному делу в отношении Серика Кудебаева назначено на 29 июня в 15:00 в здании суда области Жетысу", - говорится в сообщении.

Напомним, генерал-майора Серика Кудебаева суд приговорил к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности. До этого его экстрадировали из Турции, куда он сбежал от следствия. Кудебаев обвинялся в превышении полномочий. По версии следствия, во время январских беспорядков 2022 года он, будучи комендантом Алматинской области, покинул здание департамента полиции. Участники беспорядков похитили оттуда оружие.

Заместитель председателя Комитета национальной безопасности – директор пограничной службы Ерлан Алдажуманов отказался комментировать побег экс-начальника департамента полиции Алматинской области Кудебаева. В кулуарах мажилиса, отвечая на вопрос журналистов, как можно пересечь границу, он предложил журналистам самим поехать на границу и проверить, как можно через неё сбежать.