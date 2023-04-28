Серика Кудебаева приговорили к 10 годам лишения свободы

Генерал Серик Кудебаев приговорён к 10 годам лишения свободы, передаёт BaigeNews.kz. Наказание он будет отбывать в учреждении средней безопасности.

Экс-глава ДП Алматинской области Серик Кудебаев обвиняется в превышении полномочий. По версии следствия, во время январских беспорядков 2022 года он, будучи комендантом Алматинской области, покинул здание департамента полиции. Участники беспорядков похитили оттуда оружие.