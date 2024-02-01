Приговор по делу финпирамиды Mudarabah Capital оставили в силе в Алматы

Судебная коллегия по уголовным делам Алматинского городского суда в апелляционном порядке пересмотрела уголовное дело в отношении руководителей и участников финансовой пирамиды "Mudarabah Capital" и не установила оснований для изменения или отмены приговора, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно материалам дела, ранее приговором суда первой инстанции 10 подсудимых были признаны виновными в участии в организованной группе или преступной организации, создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамидой и им назначено наказание в виде лишения свободы от шести до 14 лет лишения свободы.

Приговоренные судом к пяти годам лишения свободы популярные вайнеры Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов и их представители подали апелляционные жалобы на приговор.

Судебная коллегия установила, что предприниматель Алмас Курмангалиев в 2019 году открыл ТОО "Astex.kz", которое привлекало вкладчиков и принимало денежные средства. Людям давали ложные обещания, что вклады будут направлены на тендерные проекты с получением и распределением по ним дивидендов. Вместо этого поступившие денежные средства в общей сумме 867,5 миллиона тенге сняли и перечислили на личные счета подсудимых, а имущество потерпевших, предоставленное в качестве вклада, продали без внесения денег на расчетный счет ТОО "Astex.kz".

Также в суде сообщили, что затем вайнер привлек в дело лиц, имеющих опыт в области сетевого маркетинга. Для этого он сговорился с находящимся сейчас в розыске Адлетом Оразом, который имел навыки продвижения сетевых компаний. Так в середине 2020 года была создана ТОО "MUDARABAH CAPITAL".

"Данная кампания позиционировалась как финансовый (инвестиционный) институт, соответствующий канонам Ислама, что создало у потерпевших ложное представление о надежности данного проекта", - отметили в суде.

В состав учредителей нового ТОО вошли шестеро подсудимых, у каждого из которых была доля в 11-11,5%. Мейржану Туребаеву и Мейирхану Шерниязову была отведена роль по популяризации, агитации деятельности компании, ведение на своих страницах в социальных сетях рекламы ТОО.

В результате преступной деятельности этой финансовой пирамиды потерпевшим причинен материальный ущерб в особо крупном размере - более одного миллиарда тенге.

"Судебная коллегия, изучив апелляционные жалобы и доводы сторон, оснований для изменения или отмены приговора не установила. В связи с чем, постановлением судебной коллегии приговор суда первой инстанции оставлен без изменения, апелляционные жалобы – без удовлетворения", - сообщили в суде.

Напомним, дело о вайнерах и финпирамиде получило широкую огласку в апреле 2021 года, когда пострадавшие вкладчики обратились с коллективным заявлением в полицию по поводу деятельности трех компаний. Компании незаконно привлекли несколько миллиардов тенге. В июне 2023 года суд приговорил двух вайнеров к пяти годам лишения свободы.

В конце 2023 года в Бишкеке при помощи камер наружного видеонаблюдения с функцией распознавания лиц установлен гражданин Казахстана, объявленный в розыск за создание и руководство финансовой пирамиды. Он скрылся, когда стали задерживать других лидеров финпирамиды. Позже стало известно, как он сумел пересечь границу соседней страны.