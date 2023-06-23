Приговор вайнерам и организаторам финпирамиды Mudarabah Capital вынесли в Алматы

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В Алмалинском районном суде Алматы огласили приговор организаторам финпирамиды Mudarabah capital. На скамье подсудимых оказались 12 человек, которые под видом исламских инвестиций активно призывали вкладчиков вносить средства на счёт, передаёт BaigeNews.kz.

Глава Mudarabah Capital Руслан Бурканов осуждён на 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии минимальной безопасности. Алмас Курмангалиев получил 14 лет, Тимур Рустемов - 12 лет.

Вайнеры-актеры Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов решением суда отправятся в колонию минимальной безопасности на пять лет.

Учредителя Mudarabah Capital Андрея Ча осудили также на пять лет.

Приговор в законную силу ещё не вступил.