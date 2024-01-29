Находящийся в розыске в Казахстане глава финпирамиды использовал паспорт умершего кыргызстанца

Стали известны подробности задержания объявленного в розыск за создание финансовой пирамиды казахстанца, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Главное управление внутренних дел Бишкека.

Полицейские Бишкека установили, что скрываясь от правоохранительных органов, казахстанец пересек государственную границу Кыргызстана по паспорту умершего в 2000 году гражданина КР. А должностные лица регистрационного органа оказали ему содействие для дальнейшей легализации в соседской республике.

Отмечается, что по подозрению в незаконной выдаче паспорта задержана и водворена в изолятор временного содержания ГУВД Бишкека ведущий специалист отдела паспортно-визовой и регистрационной работы Октябрьского района Бишкека департамента регистрации населения. Возбуждено уголовное дело по статье 347 (незаконная выдача паспорта) Уголовного кодекса КР.

Также в ГУВД сообщили, что привлекли объявленного в розыск за создание финансовой пирамиды казахстанца к уголовной ответственности за хранение наркотических средств и оштрафовать в сумме 150 тысяч сомов (около 758 745 тенге).

Напомним, дело о вайнерах и финпирамиде получило широкую огласку в апреле 2021 года, когда пострадавшие вкладчики обратились с коллективным заявлением в полицию по поводу деятельности трех компаний. Компании незаконно привлекли несколько миллиардов тенге. В июне 2023 года суд приговорил двух вайнеров к пяти годам лишения свободы.

В конце 2023 года в Бишкеке при помощи камер наружного видеонаблюдения с функцией распознавания лиц установлен гражданин Казахстана, объявленный в розыск за создание и руководство финансовой пирамиды. Он скрылся, когда стали задерживать других лидеров финпирамиды.