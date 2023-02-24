При содействии омбудсмена подозреваемому сделают операцию в Астане

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При содействии омбудсмена подозреваемому в коррупции проведут операцию, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает Telegram-канал омбудсмена, в адрес Уполномоченного по правам человека поступило обращение адвоката подозреваемого гражданина А. с жалобой на нарушение прав на охрану здоровья и с просьбой содействовать проведению операции.

"Согласно обращению, защитники подозреваемого неоднократно обращались в уполномоченные органы с ходатайством об оказании квалифицированной медицинской помощи их подзащитному. После проведения исследования в Национальном научном центре травматологии и ортопедии заведующий отделением выдал заключение о госпитализации подозреваемого гражданина А. для оперативного лечения. Однако операция не была проведена", - указывается в сообщении.

Омбудсмен Артур Ластаев обратился в министерство здравоохранения и Агентство по противодействию коррупции для проведения проверки законности действий сотрудников столичного Антикора на предмет жалобы относительно необеспечения гражданина медицинской помощью.

После этого подозреваемого, содержащегося в СИЗО, осмотрели медики, выслушаны его жалобы на состояние здоровья, изучены результаты обследования. Запланирована операция в рамках гарантированного объёма бесплатной медпомощи и ОСМС.