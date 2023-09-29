Президенты Казахстана и Шри-Ланки обсудили облегчение визового режима
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На полях форума Berlin Global Dialogue Касым-Жомарт Токаев провёл переговоры с президентом Шри-Ланки Ранилом Викрамасингхе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
В ходе беседы глава государства отметил, что между двумя странами сложились прочные партнёрские отношения, основанные на взаимной поддержке и содержательном политическом диалоге. Президент Казахстана подчеркнул необходимость принятия действенных мер на уровне правительств для раскрытия имеющегося потенциала торговых и инвестиционных связей.
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на важность облегчения условий визового режима и установления прямого регулярного авиасообщения между странами.
Стороны также обсудили важные аспекты взаимодействия в рамках международных организаций, в том числе на уровне ООН. Глава государства пригласил лидера Шри-Ланки принять участие в намеченном на 2024 год Международном форуме Астана.
Касым-Жомарт Токаев находится с официальным визитом в Германии. Он провёл переговоры с федеральным канцлером Германии, а также принял участие в работе первого форума Berlin Global Dialogue.
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