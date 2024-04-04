Президент заявил об ухудшении паводковой ситуации в ЗКО

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания оперативного штаба в связи с паводковой ситуацией в ЗКО отметил, что прогнозные оценки по области пессимистические и нужно готовиться к ухудшению паводковой ситуации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Мы все понимаем, что это природное явление. Произошло увлажнение почвы в результате обильного снеготаяния и глубокого промерзания земли с образованием ледяной корки. Затем потепление, осадки, которые привели к снеготаянию. К сожалению, в текущем году все эти обстоятельства сработали вместе. Нам нужно извлечь уроки. Ежегодная подготовка к паводковому периоду должна начинаться в летне-осенний период и включать в себя три направления работ. Прежде всего, это меры прогнозно-аналитического характера. Гидрометеорологической службе нужно тщательно анализировать прогнозные данные и формировать сценарии развития ситуации в предстоящий паводковый период", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства указал на важность проведения организационно-профилактических, инженерно-технических и оперативных мер, направленных на предупреждение и устранение негативного влияния паводков.

"Проблема нашей страны сейчас состоит в том, что не хватает кадров соответствующего профиля. Данная ситуация обнажила эту проблему. В свое время мы упустили это направление в сфере образования. Сейчас надо возвращаться, в срочном порядке готовить гидротехников, ирригаторов и всех специалистов, которые так или иначе связаны с водой", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент поручил правительству, уполномоченным органам и акимам областей в кратчайшие сроки обеспечить строительство нового жилья и восстановление домов, подлежащих ремонту; принять меры по скорейшему восстановлению коммунальной и социальной инфраструктуры; контролировать ценообразование на социально значимые продукты питания и товары первой необходимости в регионах, в которых произошли паводки.

Под председательством президента Касым-Жомарта Токаева состоялось заседание оперативного штаба по чрезвычайной ситуации.