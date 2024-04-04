Наводнений такого масштаба в прошлом не было - Токаев

Под председательством президента Касым-Жомарта Токаева состоялось заседание оперативного штаба по чрезвычайной ситуации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"В настоящее время все соответствующие структуры активно работают. Несколько областей сильно пострадали от наводнения. В ряде регионов повышается уровень паводковых вод. Это стихийное бедствие. Предстоит большая работа. Мы должны сплотиться и общими силами справиться со стихией. Другого пути нет. Предпринимаются конкретные меры по ликвидации последствий паводков. Ведется профилактическая работа по предупреждению чрезвычайных ситуаций. По моему поручению акимы областей предпринимают активные действия. Проводится большая работа", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что паводковая обстановка остается сложной, добавив, что наводнений такого масштаба в прошлом не было. По словам Касым-Жомарта Токаева, похожая ситуация была в 1994 году, однако нынешние наводнения стали более масштабными.