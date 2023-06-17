Президент: Сегодняшний Казахстан сильно отличается от того, каким он был три, два и даже год назад

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В своём выступлении на втором заседании Национального курултая "Әділетті Қазақстан – Адал азамат" глава государства Касым-Жомарт Токаев рассказал о реформах, которые были проведены в стране за год, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Прошел ровно год после первого заседания Национального курултая. Этот отрезок времени стал историческим на пути построения Справедливого Казахстана. Придав нашему Основному закону истинный дух справедливости, мы провели конституционную реформу, которая укрепила фундамент государства и задала долгосрочный демократический вектор развития страны. За короткий срок мы сформировали качественно иную конфигурацию ключевых институтов власти, значительно расширили участие граждан в принятии решений, комплексно укрепили систему защиты прав и свобод человека. Всё это серьезно повысило стратегическую устойчивость и эффективность нашей политической системы, сделало ее более справедливой, открытой и конкурентной", — отметил президент.

Глава государства также обратил внимание на то, что некоторые люди сомневались в успехе преобразований в Казахстане.

"Но мы не свернули с нашего курса, а последовательно реализовали намеченный план масштабной политической модернизации. Мы проделали эту огромную работу вместе. Сегодняшний Казахстан сильно отличается от того, каким он был три, два и даже год назад. Благодаря единству и солидарности народа, конструктивному общественному диалогу мы за небольшой период времени совершили настоящий прорыв", — заявил Токаев.

Он подчеркнул, что по сути, Казахстан стал единственной страной в нашем геополитическом регионе, осуществившей в столь сжатые сроки такие кардинальные изменения в политической системе.

"Наши последовательные новации сформировали особую – казахстанскую – модель политических реформ, которая в будущем будет наполняться новым содержанием.Однако мы не должны останавливаться на достигнутом. Мы все еще находимся в начале большого пути, впереди много работы. Построение Справедливого Казахстана – задача всего общества, а не только министров или акимов. Для достижения этой цели недостаточно проведения политических и экономических реформ. Важно, чтобы произошла модернизация наших индивидуальных и общественных ценностей и моделей поведения, поменялось мировосприятие нашей нации. Без этого любые преобразования будут напрасны. Одним словом, если не изменятся наши помыслы и устремления, не изменится ничего", — считает Президент.

Напомним, глава государства с рабочей поездкой находится в Туркестане, где стартует Национальный курултай.

В списке участников кроме главы государства: депутаты, члены Ассамблеи народа Казахстана, члены общественных советов регионов, представители сфер образования, культуры, спорта и СМИ Республики.

Ранее сообщалось о том, почему Туркестан выбрали местом проведения Национального курултая.