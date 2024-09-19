  • 19 Сентября, 19:37
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Федерацию футбола возглавит долларовый миллиардер? В КФФ дали ответ

Сегодня, 18:48
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пресс-служба КФФ Сегодня, 18:48
Сегодня, 18:48
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Фото: пресс-служба КФФ

В Казахстанской федерации футбола (КФФ) прокомментировали BaigeNews.kz появившуюся в СМИ информацию о назначении бизнесмена Тимура Турлова на пост главы организации.

В федерации опровергли этот слух.

Действующим президентом КФФ является Адлет Барменкулов. Он возглавляет федерацию с февраля 2022 года. Под его руководством национальная сборная Казахстана выиграла дивизион С Лиги наций УЕФА, а также остановилась в шаге от выхода в финальную часть чемпионата Европы 2024 в Германии.

Ранее Адлет Барменкулов дал эксклюзивное интервью BaigeNews.kz. Он рассказал о том, как принималось решение о назначении Черчесова на пост главного тренера сборной Казахстана, как отмена лимита на легионеров повлияет на чемпионат Казахстана, а также о проектах, которые федерация будет реализовывать для развития женского футбола.

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