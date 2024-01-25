Президент поручил ускорить реализацию проектов транспортной системы в Алматы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал проекты по развитию транспортной системы города, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад по развитию транспортной системы мегаполиса. Главе государства была представлена информация по исполнению его поручений о полном переходе общественного транспорта на газ и электротягу после 2025 года.

Как сообщили в акимате, в течение предстоящих двух лет должен быть обновлен весь коммунальный автопарк общественного транспорта. Впервые за 11 лет начато обновление троллейбусного парка.

В городе растут объемы дорожного строительства. Если в 2023 году в Алматы построено 25 км новых дорог на 70 улицах, то в этом году планируется 70 км на 136 улицах. Также намечается увеличить протяженность дорог, охваченных средним ремонтом с 200 км в 2023 году до 250 км в 2024 году. В рамках реализации поручения Президента по обеспечению транспортной связанности города с Алматинской агломерацией ведется строительство транспортных развязок и осуществляется пробивка радиальных дорог в направлении границ города. До конца этого года предполагается ввести развязку на пересечении улиц Саина и Монке би, а также на пересечении улиц Сейфуллина и Жансугурова.

Главе государства было доложено, что принято системное решение сформировать устойчивый транспортный каркас, основу которого составит скоростной общественный транспорт

Создание новых линий BRT, LRT и метро позволит перейти к эффективной модели городской мобильности, отвечающей требованиям современного мегаполиса. В рамках этой работы планируется открыть новую станцию метро "Калкаман" и начать строительство третьей очереди метрополитена до рынка "Барлык", а также приступить к реализации проектов по развитию метро в северном и восточном направлениях. Также намечен запуск первой линии LRT (26 км), которая пройдет по улице Толе би и соединит запад и восток Алматы.

Касым-Жомарт Токаев поддержал проекты по развитию транспортной системы города. По его словам, их реализация будет способствовать росту инвестиционной привлекательности Алматы и обеспечит повышение качества жизни горожан. В связи с этим Глава государства призвал ускорить подготовку соответствующих документов и приступить к реализации проектов.

Ранее сообщалось, в Алматы Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам сейсмической безопасности. Президент во время совещания по вопросам сейсмической безопасности заявил, что решение Департамента по чрезвычайным ситуациям не включать сирену было верным. Токаев дал поручения по работе Ситуационного центра в Алматы.